Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde Türkiye sınırına yakın bölgelerde gerilim sürüyor. Gaziantep’in Güneyşehir bölgesine düşen füze parçaları kısa süreli paniğe yol açtı.

Orta Doğu’da günlerdir devam eden çatışmaların etkisi Türkiye sınırına kadar uzandı. Gaziantep’in Güneyşehir bölgesine balistik füze parçalarının düştüğü bildirildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak bölgeye düşen parçalar nedeniyle çevrede kısa süreli panik oluştu.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Balistik füze hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştür. Füze parçaları Gaziantep’e düşmüştür. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır.”

HATAY’DAN SONRA İKİNCİ OLAY

Bölgedeki gerilim daha önce de Türkiye sınırına yansımıştı. İran’dan ateşlenen bir füzenin parçaları Hatay’a düşmüş ve Ankara ile Tahran arasında diplomatik temaslar gerçekleşmişti.

İran tarafı, söz konusu füzenin Türkiye’yi hedef almadığını ve olayın istemeden gerçekleştiğini iletmişti.

Gaziantep’te yaşanan son olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, füze parçalarının düştüğü alanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Bir vatandaşın söylediği kısa bir cümle vardı olaydan sonra. “Büyük bir ses duyduk… ne olduğunu anlamadık.”

Bu tür olaylar Türkiye’nin güney sınırındaki illerde yaşayan vatandaşlar için tedirginlik yaratıyor. Özellikle savaşın genişleme ihtimali konuşulurken sınır hattındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Gaziantep’teki olayda herhangi bir kayıp yaşanmaması ise bölge halkı için en büyük teselli oldu.