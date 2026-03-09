EDİNİLEN bilgiye göre Sezer Sarı’ya telefon üzerinden ulaşan dolandırıcılar, Tivibu kurulumu için talep oluşturulduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine böyle bir talebinin bulunmadığını söyleyen Sarı’ya Türk Telekom üzerinden onay kodu gönderildi. Bu sırada Sarı’nın telefonunu kopyalayan dolandırıcılar, Sarı’nın adına yeni bir WhatsApp hesabı oluşturarak rehberindeki isimlere ulaştı. Telefonu sürekli meşgul çalan ve arama kısıtlaması getirilen Sarı, gelen aramalara da yanıt veremedi. WhatsApp üzerinden Sarı’nın telefon rehberine erişen dolandırıcılar, mesaj gönderdiği kişilere acil nakit ihtiyacı olduğunu ifade ederek IBAN bilgisi paylaştı. Yabancılardan gelen aramalara dikkat etmeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Sarı, telefona gelen doğrulama kodunu kimseyle paylaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. (Haber MERKEZİ)
Gazipaşa'da hayatı gelen aramayla kabusa döndü
Gazipaşa’da telefon hattı kopyalanan Sezer Sarı adlı vatandaş dolandırıcıların mağduru oldu. İddiaya göre, Sarı’nın hattı üzerinden yakınlarına ulaşan dolandırıcılar ulaştıkları kişilerden para talep ettiler
Kaynak: Haber Merkezi
