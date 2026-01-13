Beyaz Saray görüşmesi öncesi ortak açıklama

Grönland Başbakanı Nielsen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın Beyaz Saray’da yapılması planlanan kritik görüşme öncesinde Kopenhag’da ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider de Grönland’ın statüsü konusunda net bir duruş sergiledi.

“ABD değil, Danimarka ve Avrupa’yı seçeriz”

Nielsen, Grönland’ın Avrupa ve transatlantik yapının bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Grönland ABD’ye ait olmayacak. ABD’nin bir parçası olmayacağız. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçeriz. NATO’yu, Danimarka’yı ve Avrupa Birliği’ni seçiyoruz.”

Frederiksen: “Mesajımız açık, Grönland satılık değil”

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise ABD’den gelen açıklamaların son dönemde daha sert ve diplomatik olmayan bir dil içerdiğini belirterek, “Biz iş birliği ve diyalogdan yanayız. Ancak mesajımız nettir: Grönland satılık değildir” dedi.

Trump’ın Grönland çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Grönland’ın stratejik konumu ve doğal kaynaklarını gerekçe göstererek adanın ABD kontrolüne girmesi gerektiğini savunmuş, hatta bu kapsamda askeri seçeneklerin dahi masada olabileceğini söylemişti. Trump, Grönland’ın Rusya ve Çin’in etkisine girmesinin önlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kritik görüşme yarın

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yarın Beyaz Saray’da Danimarka ve Grönlandlı yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmenin, NATO müttefikleri arasında artan diplomatik gerilimin nasıl yönetileceği açısından belirleyici olması bekleniyor.