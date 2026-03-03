Gerilimin tırmandığı İsrail'de, bölgedeki sıcak gelişmeleri dünyaya aktaran CNN Türk ekibine yönelik müdahale büyük yankı uyandırdı. Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail güçleri tarafından alıkonulması, gelişmeleri yakından izleyen Alanya kamuoyu ve yerel basın temsilcileri tarafından da büyük bir endişeyle karşılandı.

GERÇEKLERİ GİZLEME OPERASYONUNA SERT TEPKİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK/GJC), yaşanan bu şok edici gelişmenin ardından acil bir yazılı bildiri yayınladı. İsrail'in sivil katliamlarının ardından doğrudan medya mensuplarını hedef almasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu tehlikeli hamlenin sahadaki gerçeklerin üstünü örtme çabası olduğu ifade edildi. Konsey, hakikatleri duyurmak için hayatlarını riske atan gazetecilere yönelik bu baskıcı ve hukuksuz tutumu kınayarak, alıkonulan Türk ekibinin acilen serbest bırakılmasını talep etti.

ANKARA'YA KRİTİK DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Basın özgürlüğüne vurulan bu ağır darbe karşısında gözler hızla Ankara'ya çevrildi. KGK yönetimi, başta T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere tüm Türk diplomatik misyonlarına kritik bir harekete geçme çağrısında bulundu. Türk gazetecilerin özgürlüklerine ve güvenliklerine kavuşması için diplomatik kanalların ivedilikle işletilmesi gerektiği belirtilirken, devletin bu yönde atacağı her adımın tam destekçisi olunacağı mesajı verildi. Alanya'daki gazeteciler ve vatandaşlar da meslektaşlarının sağ salim görevlerinin başına dönmesi için diplomatik süreci anbean takip ediyor.