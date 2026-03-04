28 Şubat sabahı ABD ve İsrail ortaklığında İran'a yönelik gerçekleştirilen ve Dini Lider Hamaney dâhil birçok kritik ismin hayatını kaybettiği duyurulan saldırıların yankıları sürüyor. Dünyayı sarsan bu dev operasyonda, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin hayatta kalması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ortadoğu eksenindeki bu sarsıcı ve gerilimli gelişmeler, bölgesel güvenlik ve turizm hareketliliğinin nabzını tutan Alanya kamuoyu tarafından da endişe ve dikkatle izleniyor.

SUİKAST ÇEMBERİNDEN SAĞ ÇIKAN TEK İSİM

Gerçekleştirilen operasyonların ardından geride kalan en çarpıcı detay, Kaani'nin durumu oldu. Daha önce de İsrail'in hedef aldığı iki ayrı büyük saldırıdan kıl payı kurtulmayı başaran İsmail Kaani'nin, son tarihi operasyondan da sağ kurtulan tek yetkili olması okları doğrudan üzerine çekti. Bu dikkat çekici tesadüfler zinciri, komutan hakkında çok ağır 'ajanlık' şüphelerini beraberinde getirdi.

AJANLIK SUÇLAMALARINA YANIT VERMİŞTİ

2020 yılında öldürülen Kasım Süleymani'nin halefi olarak göreve getirilen ve İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarını yöneten Kaani, hedefteki isim olmasının ardından sessizliğini bozmuştu. Hakkında ortaya atılan casusluk söylentilerini reddeden üst düzey komutan, "Sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullanarak iddialara kapıyı kapatmıştı.

SORGULANDIKTAN SONRA İDAM EDİLDİ İDDİASI

Tüm bu kriz atmosferinin tam ortasında, Kaani'nin bizzat İran Devrim Muhafızları tarafından sorguya çekildiği ve ardından idam edildiği söylentisi bir anda yayıldı. Sadece bölgede değil, Alanya'daki uluslararası haber takipçileri arasında da büyük merak uyandıran bu sarsıcı iddia, İran cephesinde anında karşılık buldu. İranlı resmi makamlar, kamuoyunda infial yaratan idam söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.