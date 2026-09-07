ALKOL ve tütün ürünlerinin olumsuz etkilerine ilişkin sağlık uyarıları bulunuyor. Araştırmacılar, sosyal medyanın da benzer uyarılardan fayda görebileceğini; örneğin “Sosyal medya kullanımı uyku sorunlarına yol açar. Bu, sağlığınız için zararlıdır” ya da “Sosyal medya, çocuklar ve genç yetişkinler için ciddi ruh sağlığı zararlarıyla ilişkilidir” gibi ifadeler kullanılabileceğini söylüyor. Tam da bu tür açılır uyarı mesajları, JAMA Health Forum’da yayımlanan bir çalışmada kullanıldı. Mesajlar, sosyal medyanın depresyon, kaygı, beden algısının bozulması ve uyku düzeninin sekteye uğraması gibi zararlı etkileri hakkında bilgi veriyordu. Araştırmacılar, bunun gençlerin sosyal medyada geçirdiği zamanı daha sağlıklı biçimde yönetmeye yönelik araç kutusuna eklenecek bir başka araç olmasını umuyor. “Tütün ve alkol gibi maddelerde, iyi tasarlanmış uyarı etiketlerinin ortalama olarak davranışları değiştirdiğini görüyoruz” diyor çalışmanın baş yazarı, çocuk sağlığı alanında yardımcı doçent Anna Grummon. Sigara ya da alkolde olduğu gibi “uyarıyı ürünün üzerine koyup bırakmanın” mümkün olmadığı, bambaşka bir ürün olan sosyal medya içinse bu uyarıların “temelde açılır pencereler” şeklinde olması gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, 13–29 yaş aralığında binden fazla gencin, akışta gezinirken altı sağlık başlığına ilişkin 14 uyarıya maruz kaldıktan sonra sosyal medyanın ruhsal iyi oluşları için taşıdığı riskleri daha iyi kavradığını tespit etti. Uyarılar; sosyal medya bağımlılığı, olumsuz beden algısı, uyku düzeninin bozulması, depresyon, kaygı, genel ruh sağlığına verilen zararlar ve sosyal medyanın gençler için güvenli olduğunun kanıtlanmamış olması gibi konuları kapsıyordu. Katılımcılar, bu uyarı mesajlarının sosyal medya kullanımını azaltacağını tutarlı biçimde ifade ettiklerini belirtiyor araştırmanın yazarları. Gençler, her bir mesajı şu iki soruya verdikleri yanıtlarla değerlendirdi: “Bu mesaj sosyal medya kullanma isteğini ne kadar azaltıyor?” ve “Bu mesaj, sosyal medya kullanımının zararlarına ilişkin farkındalığını ne kadar artırıyor?” En etkili bulunanlar, bağımlılık uyarısı hariç, depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığına verilen zararlara dikkat çeken mesajlar oldu. Veriler bu mesajların neden daha iyi sonuç verdiğini göstermese de “eğer tahmin yürütecek olursam, bunların insanlara hitap eden türde zararlar olduğunu söyleyebilirim” diyor Grummon. “İnsanlar ‘Evet, bunun arkadaşlarımda ya da bende olduğunu görebiliyorum’ diye düşünebilir ve bunlar, insanların önem verdiği sonuçlar.”

Kaynak: Euronews