Gazipaşa’da geçtiğimiz Perşembe gecesi yaşanan araç yangınının ardındaki gerçek, jandarma soruşturmasıyla netleşti. Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde bulunan yanmış araçtaki kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlenirken, olayın kaza değil planlı bir cinayet olduğu anlaşıldı.

ARAÇ YANGINI İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye <strong>jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 07 HZV 34 plakalı araçta yapılan incelemede, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğunu tespit etti.

JANDARMA DETAYLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından araç ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. İlk bulguların ardından olayın kaza olamayacağı ihtimali üzerinde duruldu. Tuncer’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİLER ALANYA’DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim oldu. K.D., A.Ö. ve B.Ö. ise Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmadaki sorgusunda A.Ö., Hacı Ali Tuncer’i araç içinde öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, delilleri yok etmek amacıyla aracı ateşe verdiğini söyledi. Mahkeme, A.Ö.’yü tutuklad. Diğer şüpheliler A.K., K.D. ve B.Ö.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LEVYE İLE SALDIRI, KAZA SÜSÜ VE BENZİNLE YAKMA

Soruşturma ilerledikçe olayın detayları da ortaya çıktı. A.Ö.’nün daha önce kasten yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin, “namus meselesi” iddiasıyla Tuncer ile tartıştığı, birlikte geldikleri araçta Tuncer yolcu koltuğundayken levye ile saldırdığı tespit edildi.

Cinayetin ardından, cesede kaza süsü vermek amacıyla Tuncer’in şoför koltuğuna alındığı, emniyet kemerinin takıldığı ve aracın <strong>benzin dökülerek ateşe verildiği öğrenildi. Olayda kullanılan levyenin de jandarma olay yeri inceleme ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındığı bildirildi.