Artan maliyetlerle ayakta kalmaya çalışan Alanya esnafı için 2025, kredi ve kefalet desteğiyle nefes alınan bir yıl oldu.

ALANYA ESNAFINA RAKAMLARLA DESTEK

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2025 yılı faaliyet sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre kooperatif, yılı 23 milyon 14 bin TL kâr ile tamamladı. Bu tablo, özellikle son dönemde kira, enerji ve personel giderleri altında ezilen Alanya esnafı için dikkat çekici bir gösterge oldu. Birçok esnaf için bu rakamlar sadece bilanço değil; dükkânın ışığını açık tutabilmek, çekleri döndürebilmek, sabah kepengi rahat kaldırabilmek demek.

GELİR-GİDER TABLOSU AÇIKLANDI

2025 yılına ait mali veriler şöyle sıralandı:

Toplam gelir: 38 milyon 575 bin TL

38 milyon 575 bin TL Toplam gider: 15 milyon 561 bin TL

15 milyon 561 bin TL Yıl sonu kârı: 23 milyon 14 bin TL

Bu sonuçlarla birlikte kooperatif, son yılların en yüksek kârlılık oranlarından birine ulaştı.

ALANYA ESNAFINA YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK KREDİ KULLANDIRILDI

Kooperatif Başkanı Ali Darı tarafından paylaşılan bilgilere göre; 2025 yılı içinde 553 ortağa Halkbank aracılığıyla toplam 379 milyon 794 bin TL kredi kullandırıldı. Bu kredilerin bir kısmı doğrudan işin devamı için kullanılırken, bazı esnaflar için yeni bir başlangıç anlamına geldi.

TAŞIT VE İŞYERİ KREDİLERİ ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre:

Taşıt edindirme kredisi: Bir taksi işletmecisine 1 milyon 650 bin TL

Bir taksi işletmecisine 1 milyon 650 bin TL İşyeri edindirme kredisi: Bir ortağa 1 milyon 400 bin TL

Alanya’da özellikle ticari araç ve dükkân fiyatlarının geldiği nokta düşünüldüğünde, bu destekler birçok esnaf için kritik öneme sahip.

KEFALET TUTARI 679 MİLYON TL’YE DAYANDI

31 Aralık 2025 itibarıyla kooperatifin toplam kefalet tutarı 679 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, kooperatifin mali gücünü ve bankalar nezdindeki güvenilirliğini de ortaya koyuyor. Bakkalından taksicisine, küçük atölyeden aile işletmesine kadar uzanan geniş bir tablo var aslında.

ORTAK SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yıl içinde 161 yeni esnaf kooperatife ortak olurken; emeklilik, vefat veya işi bırakma gibi nedenlerle 126 kişinin ortaklığı sona erdi. Rakamlar artı eksiyle dengede ama…

ESNAF CEPHESİNDE TABLO NETLEŞTİ

Alanya’da konuşulan tek şey kâr değil. Elektrik faturası, kira, sigorta primi… Hepsi aynı anda masaya geliyor. Buna rağmen krediye erişimin açık olması, birçok esnaf için “en azından yarını görebilmek” anlamına geliyor. Yani defterler kapanmadı. Şimdilik.

Kaynak

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi – 2025 Faaliyet Raporu