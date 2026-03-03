ALANYA’DA Muhasebe Haftası, meslek mensuplarının katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ALSMO) tarafından organize edilen etkinlik, Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam ederken, muhasebe mesleğinin önemi ve günümüzde yaşanan dönüşümler de vurgulandı. Törene ALSMO Başkanı Tevfik Atar, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda muhasebeci katıldı. Atar, konuşmasında muhasebenin yalnızca rakamlarla sınırlı bir meslek olmadığını, aynı zamanda güven ve şeffaflığın temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Özellikle iş dünyasının sağlıklı işlemesi, kamu mali disiplininin korunması ve yatırım ortamının güçlenmesinde muhasebecilerin kritik rol oynadığını dile getiren Atar, meslektaşlarının özverili çalışmalarına dikkat çekti.

‘MUHASEBECİ GELECEĞİ PLANLAYAN BİR REHBER’

Muhasebecilerin geleceği planlayan bir rehber olduğunu belirten Atar, “Şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve sürdürülebilir ekonominin teminatıdır. İş dünyasının sağlıklı işlemesi, kamu mali disiplininin korunması ve yatırım ortamının güçlenmesi, büyük ölçüde biz muhasebe meslek mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde mümkün oluyor. 3568 sayılı yasa ile mesleki çerçevesi belirlenen ve çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz TÜRMOB, mesleğimizin gelişimi, standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası normlara uyumu konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Bizler de bağlı bulunduğumuz odamız aracılığıyla meslektaşlarımızın haklarını korumak, eğitim faaliyetlerini artırmak ve mesleki dayanışmayı güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Günümüzde dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları, e-dönüşüm süreçleri ve küresel ekonomik gelişmeler mesleğimizi hızla dönüştürüyor. Bu değişim sürecinde bizlere düşen görev bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak danışmanlık rolümüzü güçlendirmek, işletmelere yol gösteren stratejik paydaşlar olmak. Artık muhasebeci yalnızca geçmişi kaydeden değil, geleceği planlayan bir rehber” dedi.

‘MESLEĞİMİZLE ONUR VE GURUR DUYUYORUZ’

Yıllardır çözüm bekledikleri temel sorunlarının ilgililer tarafından da sorgulanmasını, taleplerin karşılanmasını, gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini vurgulayan Atar, “En zor şartlarda dahi biz mali müşavirler muhasebeciler 37 yıldır ülkemize ve iş dünyasına sunduğumuz hizmet, ülke ekonomisine katkımızı düşündükçe mesleğimizle onur ve gurur duyuyoruz. Gerek yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi başta olmak üzere pandemi sürecindeki gibi zorlu süreçlerde mesleğini icra ederken Alanya’mızda ve ülkemizin dört bir yanında hayata veda eden tüm meslek mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Mesleğimiz büyük sorumluluk, sabır ve özveri gerektiriyor. Yoğun iş yüküne, artan mevzuat değişikliklerine ve ekonomik zorluklara rağmen kamu yararını gözeterek görev yapan tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin emeği, ülkemizin ekonomik istikrarına yapılan en değerli katkılardan biridir” dedi.

‘BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK’

ALSMO olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere de değinen Atar, “Mesleki eğitim faaliyetlerimizi artırmaya, genç meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin gelişimine daha fazla destek olmaya, mesleki haklarımızın korunması için gerekli girişimlerde bulunmaya, dijital dönüşüm süreçlerinde üyelerimizi yalnız bırakmamaya kararlıyız. Birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Mesleğimizin saygınlığını daha da yukarı taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz her şeye rağmen işlerimizi aksatmadan memleket ve meslek sevdasıyla ülkemiz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Mart ayının başlamasıyla mesleki olarak Yoğun bir sürece gireceğimiz bugünlerde işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Muhasebe Haftası ve odamızın kuruluşunun 16. Yılı etkinlikleri kapsamında 3 Mart Bugün) Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün Salonunda düzenleyeceğimiz iftar yemeğimizde beraber olmayı arzu ediyorum. Beraber olduğumuz güzel anlar bizlere güç ve moral verecektir. Bu vesile ile de Ramazan ayının sevgi, hoşgörü ve sosyal dayanışma içerisinde huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Gelecek güzel günlere olan inancımla büyük bir özveri ve sabırla mesleğini ifa etmeye çalışan, en zor koşullarda dahi ülke ekonomimizin gelişimi için hareket eden, iş dünyasına bilgisi ve hizmetleriyle yön veren, ürettiği değeri toplumla paylaşan siz kıymetli meslektaşlarımın, stajyerlerimizin ve muhasebe camiasının Muhasebe Haftası’nı ve içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayınızı en kalbi duygularımla kutlar, hayırlara vesile olmasını diler, katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan Özdemir