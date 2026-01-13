Çanakkale’de çok sayıda vatandaştan kar vaadiyle ya da emanet edilmek üzere altın ve para topladığı iddia edilen kuyumcu H.T. (56) ile oğlu M.T. (30), gözaltına alınıp serbest bırakılmalarının ardından kayıplara karıştı. Mağdurlar, baba ve oğul hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 30 kişi mağdur oldu

Olay, 31 Aralık 2025’te Çanakkale merkez Çarşı Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkânında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi H.T., yaklaşık 30 kişiden altın ve para alarak, bunları ya kar payıyla geri vereceğini ya da emanet olarak saklayacağını söyledi. Ancak paralarını ve altınlarını geri alamayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Gözaltına alındılar, serbest bırakıldılar

İhbar üzerine dükkâna giden polis ekipleri, H.T. ve oğlu M.T.’yi “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına aldı. Baba ve oğul, 1 Ocak’ta çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Dükkân kapalı, şüpheliler ortada yok

Serbest bırakılmalarının ardından kuyumcu dükkânını yaklaşık 7 gündür açmayan baba ve oğuldan haber alınamıyor. Şüphelilerin kayıplara karışması üzerine mağdurlar, bugün savcılığa giderek resmi suç duyurusunda bulundu.

Avukattan tepki: “Etkin tedbir alınmadı”

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, Çanakkale Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok sayıda mağdur, yüksek tutarlarda para teslim etmelerine rağmen vadedilen altınları alamadıklarını ve bedellerin iade edilmediğini beyan ediyor. Bu durum sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür.”

Ajlan, şüpheliler hakkında tutuklama, mal varlığına el koyma veya ihtiyati tedbir uygulanmadığını belirterek, “Şüphelinin şehir değiştirdiği yönünde bilgiler var. Bu durum mağdurlarda adaletin geciktiği endişesini yaratıyor. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Mağdur: “Yıllardır dürüst esnaftı”

Mağdurlardan İbrahim Akıllı ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Daha önce ticaretimiz olmuştu. Paramın bir kısmını altına çevirmişti ama geri alamadım. Telefonları açmıyor. Yıllardır dürüst esnaftı, neden böyle yaptığını anlamadık. Şikâyetçi oldum. İşinin başına dönüp insanların parasını ödemesini istiyoruz.”

Soruşturma sürerken, mağdur sayısının artabileceği belirtiliyor.