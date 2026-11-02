1994 yılında yaşadığı uçak kazasının ardından hayatında yeni bir sayfa açan Figen Yıldırım’ın hikâyesi, “Rotayı Yeniden Çizmek” adlı belgesele konu oldu. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Suat Erdöl’ün yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği belgeselin gala gösterimi, 20 Ekim 2026 tarihinde Kemer Belediyesi Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.

32 yıllık yaşam yolculuğu beyazperdeye taşındı

Antalya’da hazırlanan “Rotayı Yeniden Çizmek” belgeseli, Figen Yıldırım’ın 1994 yılında yaşadığı uçak kazasının ardından başlayan yaşam yolculuğunu izleyiciye aktarıyor. Yurt dışındaki rehabilitasyon sürecinden Türkiye’ye dönüşüne, sivil toplum faaliyetlerinden erişilebilirlik mücadelesine kadar uzanan hikâye, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına farklı bir bakış açısı sunuyor.

Akademik bir çalışmanın parçası olarak hazırlanan yapım, engelliliği yalnızca bireysel zorluklar üzerinden ele almak yerine bağımsız yaşam, üretkenlik ve toplumsal katılım kavramlarına odaklanıyor.

Kemer'deki gala gösterimine yoğun ilgi

Belgeselin gala gösterimi, 20 Ekim 2026 Salı günü Kemer Belediyesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Yapım ekibinin paylaştığı basın bültenine göre gösterim, yoğun seyirci katılımıyla tamamlandı.

Görsel anlatımı, dış ses kullanımı ve kurgusuyla dikkat çekmesi hedeflenen belgeselin önümüzdeki dönemde yerel gösterimler, dijital platformlar ve film festivalleri aracılığıyla daha geniş izleyici kitlesine ulaştırılması planlanıyor.

Engellilik değil, toplumsal engeller ön planda

Belgeselin öne çıkan yönlerinden biri, engelli bireylerin yaşamlarını yalnızca mağduriyet ve dramatik olaylar üzerinden anlatan geleneksel yaklaşımdan uzaklaşması.

Figen Yıldırım'ın gönüllülük faaliyetleri, hak temelli çalışmaları ve bağımsız yaşam deneyimi üzerinden ilerleyen yapım, erişilebilirliğin bireysel bir mesele olmanın ötesinde toplumsal sorumluluk olduğunu vurguluyor.

Özellikle kamusal alanlardaki yanlış mimari tasarımlar, erişilebilirlik eksiklikleri ve toplumdaki bilgi yetersizliği gibi sorunlar belgeselin temel konuları arasında yer alıyor.

Yapım, engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit koşullarda katılabilmesi için fiziksel ve sosyal engellerin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Akdeniz Üniversitesi'nden akademik katkı

Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Suat Erdöl üstlendi.

Yapımın seslendirmesini Antalya Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve dublaj sanatçısı Talat Turhan Türkeli gerçekleştirdi.

Belgeselin kamera ve kurgu çalışmalarında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Teoman Tevfik Örs görev alırken senaryosunu aynı fakültenin mezunlarından Sibel Göydağ Çakmak kaleme aldı.

Böylece proje, akademik çalışmalar ile sinema üretimini bir araya getiren bir belgesel çalışması olarak hayata geçirildi.

Uluslararası film festivallerine gönderilecek

“Rotayı Yeniden Çizmek” belgeselinin ulusal ve uluslararası film festivallerine gönderilmesi planlanıyor.

Yapım ekibi, belgeselin yerel gösterimlerin yanı sıra dijital platformlarda da izleyiciyle buluşmasını hedefliyor. Ancak festival başvurularının kesin tarihleri, gösterim takvimi ve yayınlanacağı dijital platformlara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Figen Yıldırım'ın 32 yıllık yaşam deneyimini merkezine alan belgesel, bireysel bir yaşam öyküsünden hareketle erişilebilirlik, kapsayıcılık ve eşit katılım konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.