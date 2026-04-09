ALANYA Feyzi Alaaddinoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun yapımına öncülük eden hayırsever iş insanı Feyzi Alaettinoğlu’nu ölümünün sene-i devriyesinde unutmadı. Öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen anma programında, Alaettinoğlu’nun kabri başında dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı anma töreninde öğrenciler, Alaettinoğlu’nun eğitime verdiği değeri ve bıraktığı mirası bir kez daha hatırlarken, onun ismini yaşatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade ettiler.

FEYZİ ALAETTİNOĞLU KİMDİR?

Alanya’nın köklü ailelerinden Alaettinoğlu ailesine mensup olan Feyzi Alaettinoğlu, 1930 yılında Alanya’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Hayate Hanım İlkokulu’nda tamamlayan Alaettinoğlu, eğitim hayatına İstanbul’da devam ederek Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Ardından iş hayatına atılan Alaettinoğlu, yaşamı boyunca eğitime ve topluma katkı sağlayan çalışmalara öncülük etti.

Alaettinoğlu’nun hayırseverlik anlayışı, ailesinin köklü geleneğinin bir yansıması olarak öne çıktı. Bu anlayışın en önemli eserlerinden biri olan Feyzi Alaaddinoğlu Anadolu Lisesi, 1996 yılında yaptırılarak Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sunuldu. 25 derslik kapasitesine sahip olan okul, bugün de Anadolu Lisesi statüsünde eğitim vermeye devam ediyor. (Gülser YİĞİT)