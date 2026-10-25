Trendyol Süper Lig'de gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasına çevrildi. Ligin 9. haftasında ezeli rakibine konuk olacak sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin sakat oyuncularının durumu ve teknik heyetin sahaya süreceği kadro merak ediliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 21.30'da başlayacağı belirtilen mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO VE AKÉ EKSİK

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de iki futbolcunun sakatlık problemi devam ediyor.

Marco Asensio ve Nathan Aké'nin sakatlıkları nedeniyle derbi karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik heyetin, iki oyuncunun yokluğunda kadro tercihlerini mevcut futbolcular üzerinden şekillendirmesi öngörülüyor.

Özellikle derbinin önemine bağlı olarak yapılacak kadro tercihleri, karşılaşmanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

MERT MÜLDÜR DERBİDE KADROYA DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcu Mert Müldür'ün durumu da yakından takip ediliyor.

Tecrübeli sağ bekin Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte yeniden maç kadrosuna dahil edilmesi ihtimali bulunuyor.

Mert Müldür'ün karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin son kararın teknik heyet tarafından verilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin son haftalardaki savunma performansı dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Gaziantep FK deplasmanında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmalarda toplam 14 gol atan sarı-lacivertliler, rakiplerine gol şansı tanımadı.

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında da savunmadaki başarılı performansını sürdürerek galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN GALATASARAY DERBİSİ MUHTEMEL 11'İ

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.

Teknik heyetin maç öncesinde yapacağı son değerlendirmelerin ardından ilk 11'in kesinleşmesi bekleniyor.

DERBİDE HEDEF 3 PUAN

Fenerbahçe açısından Galatasaray deplasmanı, ligdeki zirve mücadelesi bakımından büyük önem taşıyor.

Rakibinin 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak puan farkını kapatmak istiyor.

Son haftalarda hem hücum hem de savunma performansıyla öne çıkan Fenerbahçe'de gözler, sakat oyuncuların son durumuna ve teknik heyetin kadro tercihine çevrildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklanacak resmî maç kadrosuyla birlikte Mert Müldür'ün durumu ve sahaya çıkacak ilk 11 netlik kazanacak.