Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Antalya temsilcisi 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 6-1 yenildi. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın Güney Koreli futbolcusu Jae-Eun Song üç gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Antalya ekibinin tek golü ise Kiera Riley Laney'den geldi.

TRABZONSPOR İLK YARIDA ÜÇ GOL BULDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 5. dakikada Melissa Sandrine Behinan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili ekip, 16. dakikada Jae-Eun Song'un penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

38. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jae-Eun Song, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. İlk 45 dakika Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1207 ANTALYASPOR'UN TEK GOLÜ 80. DAKİKADA GELDİ

İkinci yarının başlangıcında da skor üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, 48. dakikada Abigail Kofi Kim'in golüyle durumu 4-0 yaptı. Jae-Eun Song, 76. dakikada üçüncü kez fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve farkı beşe çıkardı.

1207 Antalyaspor, 80. dakikada Kiera Riley Laney'in golüyle skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Azra Ardos'un attığı gol ise maçın sonucunu belirledi. Trabzonspor, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

ANTALYA TEMSİLCİSİ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

1207 Antalyaspor, Trabzonspor karşılaşması öncesinde ligde oynadığı altı maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Sekiz puan toplayan Antalya temsilcisi, 7. haftaya 10. sırada girmişti.

Antalya ekibi, bir önceki hafta sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor karşısında alınan 6-1'lik yenilgiyle birlikte takımın ligdeki mağlubiyet serisi iki maça yükseldi. Son iki karşılaşmada rakip fileleri yalnızca bir kez havalandırabilen 1207 Antalyaspor, kalesinde toplam 10 gol gördü.

İlk altı haftada 9 gol atıp 11 gol yiyen Antalya temsilcisinin, Trabzonspor karşılaşmasının ardından toplam gol sayısı 10'a, yediği gol sayısı ise 17'ye yükseldi. Takımın averajı eksi 7 oldu.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ YEDİ MAÇA ÇIKARDI

Trabzonspor, 1207 Antalyaspor karşılaşmasına ligde yenilgisiz devam eden takımlardan biri olarak çıktı. Bordo-mavililer, ilk altı haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplamış, 7. hafta öncesinde dördüncü sırada yer almıştı.

Antalya temsilcisini mağlup eden Trabzonspor, galibiyet sayısını dörde, puanını ise 15'e yükseltti. Böylece Karadeniz ekibi, 2026-2027 sezonundaki yenilmezlik serisini yedi karşılaşmaya taşıdı.

Trabzonspor'un ilk altı haftada attığı 11 golün ardından bu karşılaşmada altı kez fileleri havalandırmasıyla toplam gol sayısı 17'ye ulaştı. Bordo-mavili ekibin yedi maç sonunda kalesinde gördüğü gol sayısı ise dört oldu.

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE ANTALYA'NIN TEMSİLCİSİ

Türkiye Futbol Federasyonunun 2026-2027 sezonu Suwen Kadın Futbol Süper Ligi fikstüründe 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, Antalya'yı temsil eden takım olarak yer alıyor. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerin kadın futbol takımları da mücadele ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun sezon fikstürüne göre Antalya temsilcisi, ilk haftada Haymana Spor Kulübü ile 2-2, ikinci haftada Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor karşılaşması ise takımın sezonun yedinci haftasındaki mücadelesi oldu.

1207 Antalyaspor, Trabzon deplasmanından puansız dönerek sekiz puanda kaldı. Antalya temsilcisinin haftayı kaçıncı sırada tamamlayacağı, diğer karşılaşmaların sonuçlarıyla kesinleşecek. Güncel puan durumu ve sonraki maç programı Türkiye Futbol Federasyonunun resmî internet sitesindeki Kadın Futbol Süper Ligi fikstüründen takip edilebiliyor.