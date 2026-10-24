Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ile Mısırlıcomtr, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî fikstürüne göre mücadele saat 19.00'da (TSİ) başlayacak.

SARIYER - MISIRLICOMTR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Sarıyer - Mısırlıcomtr karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Futbolseverler, cumartesi akşamı oynanacak mücadeleyi Türkiye saatiyle takip edebilecek.

SARIYER İLE MISIRLICOMTR LİGDE KARŞILAŞIYOR

Sarıyer ve Mısırlıcomtr, Trendyol 1. Lig'deki mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Her iki takım açısından da lig puan tablosuna etki edecek karşılaşmanın sonucu, sezonun ilerleyen haftalarındaki sıralama mücadelesinde önem taşıyacak.

MAÇ BİLGİLERİ TFF FİKSTÜRÜNDE YER ALIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî müsabaka takviminde yer alan karşılaşma, 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın fikstür bilgilerini ve müsabaka sonrasında açıklanacak resmî sonucu TFF'nin internet sitesinden kontrol edebilecek.