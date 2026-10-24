A MİLLİ Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekipte yeni bir sayfa açtı. Türkiye Futbol Federasyonu ile 22 Ekim 2026 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzalayan Yalçın'ın, resmi töreni beklemeden hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının teknik ekibiyle birlikte yaklaşık 5 gündür TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunduğu ve yoğun bir çalışma programı yürüttüğü belirtildi.

İLK İCRAATI EKSİKLİKLERİ TESPİT ETMEK OLDU

Sergen Yalçın'ın göreve gelir gelmez önceliği, Milli Takım'ın mevcut çalışma koşullarını değerlendirmek oldu.

Riva'da teknik ekibiyle toplantılar gerçekleştiren Yalçın'ın, tesislerdeki idari ve fiziki eksiklikleri belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattığı aktarıldı.

Bu çalışmalar sonucunda eksikliklerin giderilmesi, organizasyonun güçlendirilmesi ve Milli Takım'ın daha verimli bir çalışma ortamına kavuşması için yol haritası hazırlanması hedefleniyor.

İMZA TÖRENİNDEN ÖNCE RİVA'YA YERLEŞTİ

Yeni teknik direktörün göreve yaklaşımı da dikkat çekti. Yalçın'ın resmi sözleşme imzalanmadan önce teknik ekibiyle Riva'ya yerleşerek hazırlıklara başlaması, yeni dönemin ilk önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi.

Önceki teknik direktör Vincenzo Montella ve ekibinin milli maçlardan yaklaşık 2-3 gün önce Riva'ya geldiği yönündeki haberlerin aksine, Yalçın'ın daha uzun süre tesislerde kalarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İLK DURAĞI GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ OLACAK

Sergen Yalçın'ın yeni görevindeki ilk saha takip programı da netleşti. Deneyimli teknik adamın, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacağı belirtilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden izlemesi planlanıyor.

Yalçın, karşılaşmada A Milli Takım kadrosuna aday futbolcuların performanslarını yakından gözlemleyerek oyuncuların son durumları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Derbinin ardından Avrupa turuna çıkması beklenen Sergen Yalçın'ın ilk durağı İspanya olacak.

Başkent Madrid'de Arda Güler ile görüşmesi planlanan deneyimli çalıştırıcı, ardından İtalya'nın Milano kentine geçerek Hakan Çalhanoğlu ile bir araya gelecek.

Bu görüşmelerde futbolcuların mevcut durumlarının değerlendirilmesi, Milli Takım'ın yeni oyun anlayışının paylaşılması ve yaklaşan karşılaşmalara ilişkin beklentilerin ele alınması öngörülüyor.

İLK SINAV 12 KASIM'DA BELÇİKA KARŞISINDA

Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın ilk karşılaşmasının 12 Kasım'da Belçika'ya karşı oynanacağı bildirildi.

Ay-yıldızlıların 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşılaşması planlanıyor.

Yeni teknik direktörün bu iki mücadele öncesinde hem Süper Lig'de forma giyen oyuncuları takip etmesi hem de Avrupa'daki milli futbolcularla birebir temas kurması bekleniyor.

ALANYASPOR'U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Alanyaspor'un da aralarında bulunduğu birçok Süper Lig ekibinde görev yaptı.

Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Yalçın, şimdi kariyerine A Milli Takım'ın başında devam ediyor.