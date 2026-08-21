Fenerbahçe’de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattında önemli bir değişiklik gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, sözleşmesinin son yılına giren Çağlar Söyüncü’yü gelecek planlamasında düşünmediği ve 30 yaşındaki milli futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği öne sürüldü. Çağlar’ın ayrılığının gerçekleşmesi halinde yönetimin savunmaya yerli bir stoper takviyesi yapmayı planladığı belirtiliyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Fenerbahçe’ye önce kiralık olarak katılan, ardından bonservisi alınan Çağlar Söyüncü’nün sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Deneyimli savunmacının Fenerbahçe kariyerinde 75 karşılaşmada görev aldığı, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladığı aktarılıyor. Son dönemde çıkan haberlerde yönetimin oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtilirken, transferin gerçekleşebilmesi için Çağlar’ın yeni kulübüyle anlaşması ve tarafların sözleşme koşullarında uzlaşması gerekecek.

ADİL DEMİRBAĞ YENİDEN GÜNDEMDE

Sabah’ın haberine göre Fenerbahçe’nin Çağlar Söyüncü’nün yerine değerlendirdiği isimlerden biri Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki stoperi daha önce de transfer listesine aldığına yönelik haberler gündeme gelmişti. Haziran ve temmuz aylarında çıkan haberlerde de Fenerbahçe’nin savunmaya yerli takviye kapsamında Adil Demirbağ’ı değerlendirdiği belirtilmişti. Böylece oyuncunun isminin sarı-lacivertli kulüple ilk kez anılmadığı görülüyor.

MENAJERİYLE TEMAS İDDİASI

Haberde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer’in Adil Demirbağ’ın menajeriyle görüşerek futbolcunun şartları hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Bu temasın ardından sarı-lacivertli yönetimin Konyaspor ile de görüşme yapmasının beklendiği ifade edildi. Ancak transferin tamamlandığına ya da kulüpler arasında resmi anlaşma sağlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Profesyonel futbolcu transferlerinde oyuncuyla anlaşmanın yanı sıra devam eden sözleşmesi nedeniyle mevcut kulübün bonservis konusunda onay vermesi gerekiyor.

KONYASPOR SAVUNMASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

2020 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, zaman içerisinde yeşil-beyazlı takımın savunmadaki önemli oyuncularından biri haline geldi. Konyaspor kariyerinde 176 karşılaşmada görev alan deneyimli stoper, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon 28 karşılaşmanın tamamına ilk 11’de başlayan Adil, sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı. Düzenli forma giymesi ve Süper Lig tecrübesi, yerli stoper arayışındaki kulüpler açısından oyuncuyu öne çıkan seçeneklerden biri haline getiriyor.

YERLİ OYUNCU PLANLAMASI TRANSFERDE ÖNEMLİ

Fenerbahçe’nin savunmaya yerli bir futbolcu ekleme düşüncesi yalnızca stoper rotasyonuyla değil, kadro planlamasının bütünüyle bağlantılı görülüyor. Süper Lig’de yabancı futbolculara ilişkin kadro ve müsabaka düzenlemeleri, kulüplerin transfer stratejisinde yerli oyuncuların önemini artırabiliyor. Bu nedenle üst düzey lig tecrübesine sahip yerli savunmacılar, kadro mühendisliği açısından alternatif oluşturuyor. Adil Demirbağ’ın uzun süredir Süper Lig’de düzenli olarak görev yapması da bu çerçevede öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.

TRANSFERDE KONYASPOR’UN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Adil Demirbağ’ın Konyaspor ile sözleşmesinin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle olası transferde yeşil-beyazlı kulübün vereceği karar kritik önem taşıyor. Oyuncunun halen sözleşmeli olması, Fenerbahçe’nin transferi sonuçlandırabilmesi için Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmasını zorunlu kılıyor. Tarafların görüşmelere başlaması halinde bonservis bedeli, ödeme koşulları ve oyuncuyla yapılacak sözleşmenin ayrıntıları transfer sürecinin temel başlıklarını oluşturacak.

ÖNCE ÇAĞLAR’IN DURUMU NETLEŞECEK

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki yol haritasının Çağlar Söyüncü’nün geleceğine göre şekillenmesi bekleniyor. Deneyimli stoperin yeni bir kulüple anlaşarak takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe’nin yerli stoper arayışını hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Adil Demirbağ’ın adı bu kapsamda öne çıkarken, şu aşamada transfer konusunda kulüplerden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.