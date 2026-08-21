Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Ağustos 2026 itibarıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncellediğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, kamuoyuyla paylaşılan yeni listede 44 farklı ürün yer alırken, en fazla ihlalin süt ve süt ürünlerinde yapıldığı belirlendi. Gıda güvenliğini tehdit eden bu durum, ülke genelinde olduğu gibi listede iki ürünü bulunan Antalya'da da yakından takip ediliyor.

SÜT VE ET ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK UYGUNSUZLUK

Yayımlanan verilere göre, hileli olduğu tespit edilen 44 ürünün 25'i süt ve süt ürünleri kategorisinde yer alıyor. Kaşar, beyaz peynir ve tost peyniri üretiminde bitkisel yağ kullanımı, düşük yağ oranı ve eritme tuzu eklenmesi en sık karşılaşılan sorunlar arasında bulunuyor. İkinci sırada yer alan et ürünlerindeki 14 kayıtta ise dana kıyma, sucuk ve lahmacun gibi gıdalara kanatlı eti ile çeşitli sakatatların karıştırıldığı tespit edildi.

EN FAZLA İHLAL HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

İllere göre yapılan sıralamada Aksaray 8 ürünle listenin ilk sırasında yer alırken, bu kentteki uygunsuzlukların tamamı süt ürünlerinde saptandı. Aksaray'ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, 3'er ürünle Sakarya ve Mersin izledi. Antalya, Ankara, Aydın, Elazığ ve Uşak illerinden ise ikişer ürünün taklit ve tağşiş listesine girdiği aktarıldı.

AYNI FİRMADAN BİRDEN FAZLA HİLELİ ÜRÜN

Listede dikkat çeken bir diğer ayrıntı, bazı üreticilerin birden fazla markayla uygunsuz üretime imza atması oldu. Bilecik'te faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri adlı firmanın dört farklı marka altında toplam 6 ürününde hile saptandı. Benzer şekilde Aksaray merkezli Üçler Süt ve Yem işletmesinin de farklı markalara ait 4 ürünü kayıtlara geçti.

TÜKETİCİLER HİLELİ GIDALARI NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Gıda sahtekarlığının temelinde genellikle üretim maliyetlerini düşürme amacı yatıyor. Tüketicilerin bu tür sağlık risklerinden korunmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Güvenilir Gıda portalını düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, şüphelendikleri ürünleri Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirerek denetim sürecine doğrudan katkı sağlayabiliyor.