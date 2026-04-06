Fenerbahçe - Trabzonspor maç sonucu 4-1 bitti. 6 Nisan 2025’te oynanan Süper Lig karşılaşmasında Anderson Talisca hat-trick yaparak geri dönüşün başrolü oldu.

Skorun bu kadar net olması, “Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti” diye arayanların yanında, şampiyonluk yarışını takip eden Alanyalı futbolseverlerin de gündemini belirledi.

Bazen bir maç, sadece üç puan değildir.

MAÇ SONUCU VE SKOR

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’ndaki maçta Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor 4. dakikada Denis Drăguș ile öne geçse de, ikinci yarıda gelen gollerle oyun tamamen değişti.

Bu skor, özellikle ilk golü erken yiyen bir takımın “maçı nasıl çevirdiği” sorusuna da net bir cevap veriyor: tempo, baskı ve bitiricilik aynı anda gelince fark açılıyor.

GOL ATAN OYUNCULAR KIMLERDI

Trabzonspor’un tek golünü 4. dakikada Denis Drăguș attı. Fenerbahçe’de ise Anderson Talisca 50 (penaltı), 67 ve 77. dakikalarda üç gol buldu; Milan Škriniar da 60. dakikada skora katkı verdi.

“Fenerbahçe Trabzonspor golleri kim attı” aramasında öne çıkan detay Talisca’nın hat-trick’i. Üstelik gollerin dağılımı, maçın kırılma anının ikinci yarı olduğunu açıkça gösteriyor.

MAÇIN KIRILMA ANI NEYDI

Karşılaşmanın kırılma anı 50. dakikadaki penaltı golüyle geldi. Talisca’nın penaltıyı gole çevirmesi, Trabzonspor’un erken golle kurduğu planı bozdu ve Fenerbahçe’nin baskısını daha da artırdı.

Ardından 60. dakikada Škriniar’ın golüyle skor 2-1’e dönünce Trabzonspor’un dengesi iyice sarsıldı. 67 ve 77’de gelen Talisca golleri ise maçın fişini çekti.

FENERBAHCE TRABZONSPOR MAC ISTATISTIKLERI

Maç istatistikleri Fenerbahçe’nin üstünlüğünü net biçimde ortaya koydu: topla oynama %64’e %36, şut 21’e 7, isabetli şut 9’a 2. Kornerlerde de 8-1’lik fark var.

Bu tablo, “Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti” izleyenlerin hissettiği baskıyı rakamlarla doğruluyor. Pas yüzdesinde %90’a ulaşan Fenerbahçe, oyunu sürekli rakip yarı sahada tutmayı başardı.

KARTLAR VE TEMPO NEDEN YUKSEKTI

Maçın ilk dakikalarında kartların çıkması, sertlik dozunun erken yükseldiğini gösterdi. Fenerbahçe’de Djiku 6’da, Amrabat 7’de sarı kart gördü; Trabzonspor’da Malheiro 7’de, Lundstram 4’te, Savić 3’te sarı kart aldı.

Bu kadar erken kart, iki takımın da maça “yüksek temas ve agresif pres” planıyla başladığını düşündürüyor. Ancak devamında oyunu kontrol eden taraf Fenerbahçe oldu.

SUPER LIG PUAN DURUMU NASIL SEKILLENDI

Bu galibiyetle Fenerbahçe 28 maç sonunda 68 puana çıktı ve lider Galatasaray ile puan farkını 3’e indirdi. Trabzonspor ise 28 maç sonunda 36 puanda kaldı.

“Şampiyonluk yarışı kızıştı mı” sorusunun cevabı burada saklı: Fenerbahçe, sezonun kritik virajında puan farkını tek maçlık seviyeye yaklaştırdı ve zirve baskısını artırdı.

MOURINHO TAKTIGI: GERIDEN GELIP BITIRMEK

Kaynak verilerde maç sonrası José Mourinho’nun açıklamalarına dair net bir alıntı bulunmuyor. Yine de maçın akışı, ikinci yarıda riskleri daha doğru yöneten, set oyununu daha hızlı oynayan bir Fenerbahçe profiline işaret ediyor.

Özellikle penaltı golü sonrası takımın oyunu bırakmaması, “skoru korumak” yerine “skoru büyütmek” refleksinin devreye girdiğini gösterdi. Bu yaklaşım, büyük maçları belirleyen ince çizgi.

ALANYA’DA BU MAC NEDEN BU KADAR KONUŞULDU

Alanya’da Süper Lig’in büyük maçları, kahvehanelerden sosyal medyaya kadar geniş bir alanda anlık takip ediliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor gibi yüksek rekabetli bir karşılaşma olunca, skorun 4-1’e gelmesi doğal olarak “bu maç nasıl döndü” tartışmasını büyüttü.

Turizm kenti Alanya’da özellikle akşam saatlerinde maç yayınları işletmeler için de hareketlilik anlamına geliyor. Büyük maçların reytingi, birçok esnafın “maç günü yoğunluğu” planını bile etkiliyor.

ALANYASPOR ACISINDAN NE ANLAMA GELIYOR

Bu maç doğrudan Alanyaspor’u içermese de, Süper Lig’de üst sıraların puan trafiği lig genelindeki psikolojiyi etkiliyor. Zirve yarışında puan farklarının daralması, sezonun kalan haftalarında her maçın değerini artırıyor.

Alanyaspor’un hedefi hangi bant olursa olsun, ligin genel temposu yükseldiğinde fikstür zorluk derecesi de artıyor. Büyük takımların form grafiği, özellikle deplasman haftalarında puan çıkarmayı daha kritik hale getiriyor.

TRABZONSPOR ICIN DERSLER: ERKEN GOL YETMEDI

Trabzonspor’un 4. dakikada gol bulması, maç planının çalıştığını düşündürse de, ikinci yarıdaki kırılma sonrası savunma dengesi korunamadı. Erken gol atıp maçı yönetememek, özellikle deplasmanda sık görülen bir sorun.

Bu karşılaşma, Trabzonspor adına “topla daha az oynarken savunma geçişleri nasıl yapılmalı” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Çünkü 21 şut yemek, sadece savunma hattını değil orta saha direncini de tartışmaya açıyor.

FENERBAHCE’DE TALISCA ETKISI: HAT-TRICK NE ANLATIYOR

Talisca’nın hat-trick’i sadece bir yıldız performansı değil; aynı zamanda takımın hücum çeşitliliğine dair güçlü bir işaret. Penaltıdan gelen ilk gol, baskının sonuç verdiğini; sonraki goller ise doğru koşu ve doğru zamanda bitiriciliği anlatıyor.

“Hat-trick yapan oyuncu kim” diye bakanlar için cevap net: Anderson Talisca. Ama asıl soru şu: Bu form, sezonun kalan haftalarına nasıl yansır…

MACI TEKRAR IZLEMEK ISTEYENLER ICIN YAYIN DETAYI

Karşılaşma 6 Nisan 2025 Pazar günü 19.00’da oynandı ve beIN SPORTS 1’den yayınlandı. Maçın öne çıkan anlarını izlemek isteyenler genelde “Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti izle” aramasıyla özet görüntülere ulaşıyor.

Özetlerde özellikle 50-77 arası bölüm dikkat çekiyor; çünkü maçın tüm hikâyesi o aralığa sıkışmış durumda.

ALANYA’DA FUTBOL GUNDEMI: SIRADA NE VAR

Alanya’da futbol gündemi sadece Alanyaspor maçlarıyla sınırlı kalmıyor; zirve yarışındaki her sonuç, haftanın sohbet başlığını belirliyor. Bu maçtan sonra en çok konuşulan iki konu: Fenerbahçe’nin ikinci yarı baskısı ve Trabzonspor’un oyundan düşüşü oldu.

Bir de şu var, bazı maçlar sezon sonunda dönüp bakınca “kırılma haftası” diye hatırlanıyor.