Alanyaspor - Bodrum FK maç sonucu 0-1 bitti. 6 Nisan 2025 Pazar günü 13:30’da GAIN Park Stadyumu’nda oynanan Süper Lig maçında Bodrum FK, 81. dakikada Ali Aytemur’un golüyle kazandı.

Bu skorla Alanyaspor 31 puanda kaldı, Bodrum FK ise puanını 33'e yükseltti.

Maçın yayın bilgisi de çok arandı: Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlandı.

MAÇ SONUCU VE SKOR: ALANYASPOR BODRUM FK KAÇ KAÇ

Alanyaspor Bodrum FK maçı 0-1 sonuçlandı. Maçın tek golü 81. dakikada Bodrum FK adına Ali Aytemur’dan geldi.

Skorun tek farklı olması, oyunun genelinde “bir pozisyonla değişen” maç hissini güçlendirdi. Alanyaspor’un özellikle ilk bölümde oyunu daha fazla kontrol ettiği, ikinci yarıda ise dengenin daha fazla kurulduğu bir 90 dakika geride kaldı.

Bu sonuç, puan tablosu açısından da doğrudan etki yaptı. Alanyaspor 31 puanda kaldığı için alt sıralarla mesafe tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Bodrum FK 33 puana çıkarak nefes aldı.

GOLÜ KİM ATTI: ALANYASPOR BODRUM FK GOL ATAN OYUNCULAR

Maçta gol atan oyuncu Ali Aytemur oldu. Bodrum FK’nın 81. dakikadaki golü, karşılaşmanın kaderini belirledi.

Alanyaspor cephesinde ise maç boyunca üretilen atakların skora dönüşmemesi, “son vuruş” tartışmasını doğal olarak büyüttü. Alanya’da kahvehanelerde konuşulan ortak cümlelerden biri de “Bu maç bir golle gitti” oldu.

KARTLAR VE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Karşılaşmada Alanyaspor’da Enes Keskin, Richard ve Lima sarı kart gördü. Bodrum FK’da ise Erkan Değişmez sarı kartla cezalandırıldı.

Kartların dağılımı, maçın zaman zaman sertleştiğini gösterse de oyun disiplininin tamamen koptuğu bir senaryo oluşmadı. Yine de sarı kartlar, bir sonraki haftalara dönük kadro planlaması konuşulurken teknik ekibin ajandasına not düşülen detaylar arasında.

ALANYASPOR BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Alanyaspor - Bodrum FK maçı 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da oynandı. Mücadele GAIN Park Stadyumu’nda yapıldı ve beIN Sports 2’den canlı yayınlandı.

MUHTEMEL KADROLAR: SAHAYA HANGİ İSİMLERLE ÇIKILDI

Maç öncesi muhtemel kadrolar Alanyaspor’da Ertuğrul, Lima, Aiti, Fatih, Richard, Makouta, Enes, Yusuf, Vilhena, Sporar, Cordova şeklinde paylaşıldı.

Bodrum FK’nın muhtemel kadrosu ise Diego Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Okita, Seferi olarak duyuruldu.

PUAN DURUMU NASIL DEĞİŞTİ: ALANYASPOR KAÇ PUANDA

Bu mağlubiyet Alanyaspor’u 31 puanda bıraktı. Bodrum FK ise bu galibiyetle 33 puana yükseldi.

Puan farkının ikiye çıkması, ligde aynı hedef bandında yer alan takımlar için psikolojik bir eşik yaratabiliyor. Alanyaspor açısından “her puanın altın değerinde olduğu” haftalara girilirken, Alanya’daki futbol gündemi de doğal olarak daha hassas bir tona bürünüyor.

JOAO PEREIRA NE DEDİ: MAÇ SONRASI TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira, maç sonrası değerlendirmesinde ilk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu, topa sahip olduklarını ve net pozisyonlar bulduklarını söyledi. Pereira, ikinci yarıda Bodrum FK’nın dengeyi sağlamaya başladığını da vurguladı.

Bu açıklama, maçın iki devreye ayrılan hikâyesini özetliyor. Alanyaspor’un topa sahip olduğu bölümde skoru bulamaması, ikinci yarıda dengelenen oyunda tek golle cezalandırılma riskini artırdı.

FORM DURUMU: MAÇ ÖNCESİ TAKIMLAR NASIL GELDİ

Alanyaspor, maç öncesi son 4 lig maçını kaybetmişti. Bodrum FK ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu yükseltmişti.

Bu veri, karşılaşmanın “özgüven” tarafını açıklıyor. Formu yükselen takımın özellikle maçın son bölümünde daha cesur kararlar alabilmesi, tek golle gelen sonuçlarda belirleyici olabiliyor.

Alanyaspor’un ise seri kayıpların ardından puan ihtiyacı daha görünür hale geldi. Taraftarın beklentisi sadece sonuç değil, aynı zamanda sahada daha net bir reaksiyon görmek.

ALANYA’DA TARAFTARIN GÜNDEMİ: BU MAĞLUBİYET NE ANLAMA GELİYOR

Alanyaspor’un GAIN Park’ta 0-1 kaybetmesi, Alanya’da “iç sahada puan” başlığını yeniden öne çıkardı. Çünkü iç sahada alınan her puan, ligdeki genel hedefler için doğrudan çarpan etkisi yaratıyor.

Şehirde konuşulan bir diğer konu da golün 81. dakikada gelmesi. Maçın son bölümünde yenen goller, taraftarın hafızasında daha ağır kalıyor; bu da bir sonraki iç saha maçına psikolojik hazırlığı etkileyebiliyor.

Bazı maçlar var ya, sadece skor değil, haftanın ruh halini de belirliyor. İşte bu da onlardan biri.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİN ÇIKAN DERSLER

Bu karşılaşma, Alanyaspor adına topa sahip olmanın tek başına yetmediğini bir kez daha hatırlattı. Net pozisyon üretimi ve bitiricilik, özellikle dengeli maçlarda puanla sonuç almak için kritik.

Bodrum FK açısından ise doğru anı yakalayıp skoru koruma planı işledi. 81. dakikadaki gol, oyunun “sabır” kısmını kazanan tarafı işaret etti ve.

Alanyaspor cephesinde gözler artık ligde bir sonraki 90 dakikaya çevrilirken, Alanya’daki taraftar da takımın reaksiyonunu görmek istiyor. Çünkü Süper Lig’de bazen bir maç, bir sonraki maçın hikâyesini yazıyor.