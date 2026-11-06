Afyonkarahisar'da başlayıp Eskişehir'e uzanan cinayetler serisinde 8 kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ilk cinayetleri ticari bir anlaşmazlık nedeniyle, diğerlerini ise kaçış sürecinde araç gasp etmek amacıyla işlediği belirlendi.

Adli makamlara yansıyan ifadelere göre, olayların fitilini bir biçerdöver satışı ateşledi. Geçtiğimiz yıl 40 bin euro karşılığında alınan iş makinesinin yanması üzerine taraflar arasında kalan borç miktarı konusunda husumet başladı. Alacaklı taraf 11 bin euro talep ederken, zanlı borcun 4 bin euro olduğunu iddia etti. Büyüyen tartışma sonrası zanlı, alacaklıları Ayazini köyü kırsalına çekerek planlı bir saldırı düzenledi.

İfadesinde kurbanlarının araçla kaçmasını engellemek için önlerini kestiğini aktaran Özdemir, araçtaki üç kişiyi başlarına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Bu ilk olayın ardından zanlı, izini kaybettirmek için güzergah üzerindeki araçları hedef almaya başladı.

GASP İÇİN 5 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Kıyır köyü yolunda 35 AG 5198 plakalı aracın sürücüsü ve yolcusunu, araçlarını vermedikleri için vuran saldırgan, gasp ettiği bu araçla kaçışına devam etti. Yolculuğu sırasında polisi arayacağını söyleyen bir sürücüyü ve Yukarıtandır köyü yakınlarında araçlarından inmeyi reddeden iki öğretmeni daha katletti. İfadesinde öğretmenler için beşten geriye doğru saydığını ve araçtan inmedikleri için ateş ettiğini kaydetti.

CİNAYET ROTASINDA SAHTE KİMLİK KULLANIMI

Olayın sadece bir öfke patlaması değil, aynı zamanda planlı bir kaçış organizasyonu barındırdığı dikkat çekiyor. Zanlının, Afyonkarahisar'dan Eskişehir sınırına uzanan rotası boyunca girdiği köylerde muhtarlara kendisini "MİT personeli" veya "denetleme görevlisi" olarak tanıtarak silah temin etmeye çalışması, kaçış stratejisinin bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde gasp ettiği aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.