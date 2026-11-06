F5Haber'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki sorgu süreçlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 3 Kasım tarihinde gözaltına alınan isimler arasında finans dünyasının yakından tanıdığı yöneticiler bulunuyor. Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu ve eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan adliyeye getirilen isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında ayrıca BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da aynı dosya üzerinden adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler oldu.

SAVCILIK İFADELERİ BEKLENİYOR

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, savcılık makamına ifade vermesine başlanması bekleniyor. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmanın detayları ve şüpheliler hakkındaki hukuki sürecin nasıl şekilleneceği, savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.