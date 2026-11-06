A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları öncesinde Arda Güler'in hangi mevkide oynayacağına ilişkin kararını açıkladı. Deneyimli teknik adam, oyuncu seçiminde yapay zekâ destekli analiz sisteminin kullanılmaya başlandığını da duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 6 Kasım 2026'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, yeni dönemin kadro yapılanmasını ve oyun anlayışını anlattı. Real Madrid forması giyen Arda Güler'in sahadaki konumu, toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

ARDA GÜLER İSTEDİĞİ POZİSYONDA OYNAYACAK

Sergen Yalçın, Arda Güler'in Milli Takım'daki pozisyonuna ilişkin soruya, genç futbolcunun tercihlerini dikkate alacaklarını belirterek yanıt verdi. Yalçın, Real Madrid'de gösterdiği performansla öne çıkan oyuncunun farklı hücum bölgelerinde görev alabileceğine işaret etti.

Yalçın, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Ciddi bir çıkış yaptı. Hangi pozisyonda isterse onu orada oynatacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Arda Güler'in yeni teknik direktör döneminde hangi bölgede değerlendirileceğine ilişkin yaklaşım netleşti. Milli futbolcunun Belçika ve Fransa karşılaşmalarındaki görevini ise teknik heyetin maç planlaması belirleyecek.

MİLLİ TAKIMDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TAKİP SİSTEMİ

Sergen Yalçın'ın duyurduğu yeniliklerden biri de futbolcu izleme ve performans değerlendirme çalışmalarında yapay zekâ teknolojisinin kullanılmaya başlanması oldu. Yeni sistem, teknik heyetin oyuncular hakkında hazırlanan analiz ve gözlem raporlarından yararlanmasını sağlayacak.

Yalçın'ın paylaştığı verilere göre 9 gözlemci toplam 43 karşılaşmayı yerinde takip etti. İzleme çalışmaları kapsamında değerlendirilen 50 futbolcu için 64 ayrı rapor hazırlandı.

Teknik direktör Yalçın, yapay zekâ destekli sistemin futbolcuların değerlendirilmesine katkı sağlayacağını, kadroya ilişkin nihai kararların ise teknik heyet tarafından verileceğini belirtti.

TFF'nin 22 Ekim'de açıkladığı teknik ekip yapılanmasında maç ve performans analistlerine de yer verilmişti. Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner maç ve performans analisti, Muhammet Nuri Püren ise yardımcı maç ve performans analisti olarak görevlendirilmişti. Böylece yeni teknolojik uygulama, teknik kadrodaki analiz yapılanmasıyla birlikte yürütülecek.

KENAN YILDIZ VE MUHAMMED ŞENGEZER NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda yer almayan futbolcuların durumuna da açıklık getirildi. Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın sakatlığına rağmen milli takım kampına katılmak istediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın açıklamasına göre Juventus yönetimi, Kenan Yıldız'ın tedavisinin kulübünde sürdürülmesini talep etti. Yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcunun İtalya'da kalmasına karar verildi.

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ise yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda aday kadrodan çıkarıldı. Böylece teknik heyet, iki futbolcuyu sağlık durumları nedeniyle Kasım ayındaki karşılaşmaların kadrosuna dahil edemedi.

BERKE ÖZER İÇİN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Fransa'nın Lille takımında forma giyen kaleci Berke Özer'in durumu da basın toplantısında gündeme geldi. Sergen Yalçın, genç kaleciyle görüştüğünü ve geçmişte yaşanan sorunların geride kaldığını söyledi.

Berke Özer'in Milli Takım'da görev yapmaya istekli olduğunu belirten Yalçın, Avrupa'da kariyerini sürdüren futbolcunun ay-yıldızlı ekibe katkı sağlayabileceğini ifade etti.

TFF'nin 6 Kasım'da yayımladığı resmi aday kadroda Berke Özer'in yanı sıra Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Serhat Öztaşdelen de kaleci olarak yer aldı.

SERGEN YALÇIN YENİ OYUN SİSTEMİNİ AÇIKLADI

Milli Takım'ın Belçika ve Fransa karşılaşmalarında farklı bir oyun anlayışıyla mücadele edeceğini belirten Sergen Yalçın, santrforlu bir sistem tercih edeceklerini açıkladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde son dönemde alınan sonuçlara değinen deneyimli teknik adam, Belçika karşılaşmasının ligde kalma hedefi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yalçın, ilk 11 tercihlerinde fiziksel olarak hazır futbolculara öncelik vereceklerini belirterek yeni kadro yapılanmasında genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi takvimine göre A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasını Kasım ayında oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milli Takım, 15 Kasım 2026 Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Belçika ve Fransa maçları için açıklanan 26 kişilik aday kadroda 4 kaleci, 9 savunma, 6 orta saha ve 7 hücum oyuncusu bulunuyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Milli Takım, bu iki karşılaşmada UEFA Uluslar A Ligi'ndeki yerini korumak için mücadele edecek.

SERGEN YALÇIN'IN ALANYASPOR GEÇMİŞİ

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanya futbolunun da yakından tanıdığı isimler arasında bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı, kariyerinin önceki dönemlerinde Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

TFF'nin 20 Ekim 2026 tarihli resmi açıklamasına göre Yalçın, Alanyaspor ve Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş, Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantepspor, Eskişehirspor ve Yeni Malatyaspor'da da teknik direktörlük yaptı.

Beşiktaş'ı 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarına taşıyan Yalçın, 22 Ekim 2026'da A Milli Takım'daki görevine resmen başladı. TFF'nin dört yıllık görev planlaması kapsamında deneyimli teknik adamın hedefleri arasında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılım da bulunuyor.