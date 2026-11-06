Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturan Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninde camiaya ve spor kamuoyuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varan tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa yönetimine transfer sürecindeki kolaylıkları için teşekkür ederek yeni görevine resmen başladığını duyurdu.

Çocukluk hayali olan formaya farklı bir olgunlukla döndüğünü belirten Belözoğlu, beklentilerin ve üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu aktardı. Başarılı çalıştırıcı, beş yıl önceki dönemine kıyasla kendini çok daha fazla geliştirdiğini vurguladı.

OKAN BURUK VE REKABET AÇIKLAMASI

Basın mensuplarının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile olan yakın dostluğuna dair sorularını yanıtlayan Belözoğlu, profesyonel hayatta sınırların net olduğunu ifade etti. İnsan ilişkilerinde her zaman mesafeyi koruduğunu belirten teknik adam, söz konusu Fenerbahçe olduğunda kişisel bağların ikinci planda kalacağının altını çizdi.

Şampiyonluk hedefiyle göreve geldiklerini hatırlatan Belözoğlu, rakibinin öz kardeşi dahi olması durumunda sahadaki tutumunun değişmeyeceğini ve oyuncu grubunu motive etmek için gereken her adımı atacağını bildirdi.

YENİ TEKNİK HEYET VE DİRK KUYT BELİRSİZLİĞİ

Samandıra'da oluşturulacak yeni çalışma düzeni hakkında da bilgi veren genç teknik adam, on iki veya on üç kişiden oluşan geniş bir ekiple sahaya ineceklerini açıkladı. Kadrosunda uluslararası deneyime sahip, daha önce büyük teknik direktörlerle çalışmış İspanyol bir yardımcının bulunacağını belirten Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın durumu hakkında ise son kararı kulüp yönetiminin vereceğini aktardı.

BELÖZOĞLU'NUN DEĞİŞİMİ VE KARİYER YOLCULUĞU

Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak yine Fenerbahçe'de sportif direktörlükten geçiş yaparak başlayan Belözoğlu, aradan geçen sürede Başakşehir, MKE Ankaragücü ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı. Bu takımlardaki deneyimlerinin kendisine kriz yönetimi ve taktiksel esneklik kattığı biliniyor. Beş sene önceki Emre olmadığını dile getiren teknik adamın bu çıkışı, geride kalan süreçte elde ettiği Süper Lig ve Avrupa kupası tecrübelerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA HEDEFİ VE KADRO KALİTESİ

Uzun vadeli planlamalarla kulübe hizmet etmek istediğini vurgulayan Belözoğlu, hedefini on beş kupa kazanarak görevi devretmek olarak özetledi. Takımın mevcut oyuncu kalitesine duyduğu güvenin geri dönüşünde büyük rol oynadığını belirten çalıştırıcı, Liverpool karşısında sergilenen performansın bu potansiyeli Avrupa'ya kanıtladığını ifade etti.

Öte yandan, takımın teorik ve pratik anlamda hızlanması gerektiğini tespit eden Belözoğlu, Shakhtar Donetsk ile oynanacak maç öncesinde oyun gücünü artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini sözlerine ekledi.