Kış mevsiminde bağışıklığı desteklemek için sıkça tüketilen ıhlamur çayının hazırlık aşamasında yapılan yanlışlar, bitkinin faydalarını ortadan kaldırıyor. Sağlık ve beslenme platformlarında yayımlanan bilgilere göre, ıhlamurun kaynatılarak hazırlanması bitkinin yapısındaki değerli bileşenlerin kaybına yol açıyor.

Ihlamur bitkisi kesinlikle kaynatılmıyor, üzerine sıcak su eklenerek demlenme yöntemiyle hazırlanıyor. Doğrudan ateşte uzun süre kaynatma işlemi, ıhlamurun içeriğinde bulunan uçucu yağların buharlaşarak yok olmasına neden oluyor. Bu yanlış yöntem aynı zamanda çayın rengini koyulaştırırken, tadının da acılaşmasına sebebiyet veriyor.

EN DEĞERLİ KISMI ÇİÇEKLERİ

Ihlamur satın alırken veya doğadan toplarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, bitkinin çiçekli kısımları oluyor. Sadece yaprak yerine, çiçeklerin ve hemen altındaki yaprakların ağırlıkta olduğu karışımlar daha yüksek etki gösteriyor. Servis aşamasında ise bardağa eklenecek bir dilim taze limon ve bir çay kaşığı bal, hem aromayı zenginleştiriyor hem de boğazı yumuşatma özelliğini artırıyor.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR NASIL TÜKETMELİ

Tüm bitkisel kürlerde ve çaylarda olduğu gibi ıhlamur tüketiminde de miktar büyük önem taşıyor. Bilinçsiz ve aşırı tüketimin çeşitli sağlık riskleri barındırabileceği belirtilirken, özel durumu olan kişilerin bu tür bitkisel çayları tüketmeden önce uzman bir doktora danışması tavsiye ediliyor.