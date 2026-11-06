ABD'deki siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkisini göstermeye devam ediyor. Demokratların ABD'de güç kazanmasıyla birlikte, teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıpları yatırımcıların risk iştahını düşürürken, ons altın üzerinde de satış baskısı yarattı.

CNN Türk'e piyasalardaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gürkan Aydoğan, Trump yönetiminin yapay zeka politikalarındaki olası değişikliklerin başta Nasdaq olmak üzere Amerikan borsalarında kayıplara yol açtığını aktardı. Aydoğan'ın aktardığına göre, küresel ölçekteki bu düşüş eğilimi altın piyasasını da dalgalandırıyor.

PETROL VE İRAN GERİLİMİNİN ETKİSİ

Bu yıl yatırımcıların güvenli liman arayışında altının yanı sıra petrol de kritik bir rol üstleniyor. İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında yarattığı yükseliş, küresel enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların altında kalıcı olması halinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı ihtimalinin zayıflayabileceğini belirten Aydoğan, bu senaryoda kıymetli metallere para girişinin sürmesini beklediklerini bildirdi. Öte yandan, bölgedeki savaş ihtimalinin zayıflamasıyla petrolde yaşanabilecek bir geri çekilmenin altın piyasasında yılın son iki ayında yukarı yönlü yeni bir hareketliliğe zemin hazırlayabileceği öngörülüyor.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN HANGİ SEVİYELER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcı kararlarını zorlaştırırken, uzmanlar altının kısa vadeli bir al-sat aracından çok uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ons altında 4 bin dolar ve çevresindeki seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Aydoğan, yatırımcıların portföylerinde altına yer ayırmaya devam edebileceğini vurguladı. Dolar/TL kurundaki olası yükselişler ve ons altındaki değer kazanım senaryolarının, iç piyasada gram altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.