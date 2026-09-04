Alanya temsilcisi Corendon Alanyaspor'da Mevlüthan Çavuşoğlu hakkında beklenen disiplin kararı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Ağustos'ta oynanan Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan olay nedeniyle Çavuşoğlu'na 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.

HAKEME YÖNELİK HAREKET CEZAYLA SONUÇLANDI

TFF'nin 3 Eylül 2026 tarihli PFDK kararında, Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırıldığı belirtildi. Kurul, yaptırımın Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-c ve 35/4. maddeleri kapsamında uygulandığını duyurdu.

Karara göre Çavuşoğlu, bir resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek. PFDK ayrıca 100 bin TL para cezasına hükmetti. Böylece 30 Ağustos'taki karşılaşmanın ardından başlayan disiplin süreci karara bağlanmış oldu.

31 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN TEDBİRLİ SEVK EDİLMİŞTİ

TFF Hukuk Müşavirliği, karşılaşmanın ardından hazırlanan disiplin sevklerini 1 Eylül'de açıklamıştı. Çavuşoğlu, aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 31 Ağustos 2026'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya gönderilmişti. Sevk açıklamasında Çavuşoğlu'nun kulüp idarecisi olduğu belirtilirken, PFDK kararında ise "kulüp görevlisi" ifadesi kullanıldı.

EYÜPSPOR MAÇI SON DAKİKALARDA KAYBEDİLDİ

Disiplin kararına konu olan Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynandı. Corendon Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nun henüz ilk dakikada attığı golle öne geçti. Eyüpspor 39. dakikada Abdullahi ile eşitliği sağlarken, karşılaşmanın sonucunu 90+4. dakikada Zak Jules'in golü belirledi. İstanbul temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Aynı karşılaşma PFDK'nın bir başka kararına da konu oldu. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Özhan Pulat da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-c ve 35/4. maddeleri kapsamında 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

ALANYASPOR'A BİR ÖNCEKİ HAFTADAN DA DİSİPLİN KARARI ÇIKMIŞTI

Turuncu-yeşilli kulüp, sezonun önceki haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından da PFDK gündemine gelmişti. Kurul, 23 Ağustos'taki Alanyaspor-Beşiktaş maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Kuzey Kale Arkası D ve E bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilerek bir sonraki iç saha karşılaşmasına girişlerinin engellenmesine karar vermişti.