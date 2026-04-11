Alanya kamuoyunda da yankı uyandıran gelişmede İsrail parmağı işaret ediliyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 23 Aralık 2025 tarihinde yaşanan ve Libya Genelkurmay Başkanı dahil 8 üst düzey ismin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili tüyler ürpertici belgeler paylaşıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz tarafından servis edilen görüntüler ve uçuş kayıtları, kazanın bir "kaza" değil, uluslararası bir operasyon olabileceği şüphesini zirveye taşıdı. Özellikle turizm ve dış hat trafiğinin yoğun olduğu Alanya gibi merkezlerde güvenlik protokollerini yeniden tartışmaya açan olayda, iki düşman ülkenin uçaklarının aynı apronda saatlerce yan yana bekletildiği öne sürüldü.

KÖR NOKTADA SIRLI BEKLEYİŞ

İddiaların odağında yer alan skandallar zinciri, Libya heyetini taşıyan uçağın Ankara’ya inmesiyle başladı. Resmi prosedür gereği VIP apronda kalması gereken uçağın, mürettebat otele geçtikten sonra havalimanının en ücra köşesi olarak bilinen "kör nokta" 5 No'lu aprona çekildiği belgelendi. Asıl sarsıcı olay ise tam bu noktada gerçekleşti; Libya uçağının hemen yanına "yakıt ikmali" bahanesiyle bir İsrail jeti park ettirildi.

İSRAİL JETİ İLE 101 DAKİKA

Kayıtlara göre, Libya’nın diplomatik olarak tanımadığı ve "düşman" statüsünde gördüğü İsrail’e ait jet, Libya uçağıyla tam 1 saat 41 dakika boyunca hiçbir güvenlik engeli olmaksızın baş başa kaldı. İsrail uçağının Tel Aviv’e gitmek üzere havalanmasından kısa süre sonra, Libya heyeti uçağa binerek havalandı. Ancak Falcon 50 tipi jet, kalkıştan sadece 15 dakika sonra "elektrik arızası" bildirerek Haymana yakınlarında tarlaya çakıldı.

HÜKÜMETE "GERÇEĞİ AÇIKLAYIN" ÇAĞRISI

Uluslararası uçuş güvenliği kurallarının hiçe sayıldığını vurgulayan Yavuzyılmaz, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına çok sert bir uyarıda bulundu. Havalimanındaki bu kritik güvenlik açığının neden gizlendiğini soran Yavuzyılmaz, olayın çarpıtılması durumunda ellerindeki diğer somut delilleri de kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek adeta meydan okudu.

ANKARA’DAKİ FACİADA KİMLER ÖLMÜŞTÜ?

23 Aralık akşamı meydana gelen feci kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Sanayi Kurumu Başkanı gibi Libya devletinin en kritik isimleri hayatını kaybetmişti. Türkiye ve Libya arasındaki askeri iş birliği görüşmeleri sonrası yaşanan bu olay, paylaşılan son belgelerle birlikte artık bir "havacılık faciası" olmaktan çıkıp uluslararası bir istihbarat krizine dönüşme potansiyeli taşıyor.