Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta değer kaybeden altın fiyatları, 2 Kasım Pazartesi sabahı yeniden yükselişe geçti. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan fiyat değişimleri, yatırımcıların ve birikimlerini altında değerlendiren vatandaşların gündemine yerleşti.

Alanya'da da kuyumculardaki güncel fiyatları takip eden vatandaşlar, altının yükselişini yakından izliyor.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz cuma günü 6 bin 222 lira seviyesinde kapanış yapan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde toparlandı.

2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.13 itibarıyla gram altın 6 bin 290,23 liradan işlem gördü.

Altındaki yükseliş, geçtiğimiz haftaki kayıpların ardından piyasada yeniden hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN 500 LİRAYI AŞTI

Düğünlerde ve birikim amacıyla en çok tercih edilen yatırım araçlarından çeyrek altın da yeni haftaya yükselişle başladı.

Pazartesi sabahı yayımlanan fiyat verilerinde çeyrek altının satış fiyatı bazı piyasa ekranlarında 10 bin 508 liraya ulaştı.

Çeyrek altındaki yükseliş, özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ve küçük yatırımcılar açısından dikkat çekti.

2 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Pazartesi sabahı yayımlanan piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.290,23 TL

Çeyrek altın satış: 10.508,11 TL

Yarım altın satış: 20.530,41 TL Yapay zekâ ihracatında Asya'nın kazananı belli oldu: Tayvan ilk sırada İçeriği Görüntüle

Tam altın satış: 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 40.935,25 TL

Ons altın: 3.914,16 dolar

ONS ALTINDA DA TOPARLANMA GÖRÜLDÜ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yeni haftanın ilk gününde yükseliş kaydetti.

Sabah saatlerinde 3 bin 900 doların üzerinde işlem gören ons altın, saat 09.13 itibarıyla 3 bin 914,16 dolar seviyesine ulaştı.

Ons altındaki fiyat hareketi ve dolar/TL kurundaki değişimler, Türkiye'de gram altının fiyatını doğrudan etkiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca gelişmeler arasında küresel ekonomik belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının faiz politikası, doların uluslararası piyasalardaki seyri ve jeopolitik gelişmeler bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan değer kaybının ardından gelen alımların da altın fiyatlarındaki toparlanmada etkili olduğu değerlendiriliyor.

Bununla birlikte piyasalardaki yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

ALANYA'DA ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, Alanya'da altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

Uzmanlar, kuyumculardaki alış ve satış fiyatları arasında farklılıklar olabileceğini hatırlatırken özellikle gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alacak vatandaşların işlem öncesinde güncel fiyatları karşılaştırmasının önemine dikkat çekiyor.

Altın piyasasında gün boyunca yaşanabilecek değişimler nedeniyle sabah açıklanan fiyatların ilerleyen saatlerde farklılaşabileceği belirtiliyor.