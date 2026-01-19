Esra Erol’un, program sırasında konuğun ifadesine karşılık olarak söylediği “Şeriat burada yok, Orta Doğu’da var” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu.

“Refleksle verilen bir cevaptı”

Tepkilerin ardından açıklama yapan Erol, sözlerinin refleksle verildiğini ve farklı anlamlara çekildiğini belirterek,

“Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi bilir. Tüm kalbimle inandığım ve hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı, benim için her zaman temel bir duruştur” dedi.

“İmanımı sorgulatacak bir yanlışın içinde değilim”

Erol, kimseyi kırmamak ve rencide etmemek için her zaman özen gösterdiğini ifade ederek,

“İmanımı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım. Yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasi tepkiler gelmişti

Açıklama öncesinde HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Esra Erol ve programı sert sözlerle eleştirerek, programın yayından kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil olmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erol’un sözlerinin inanç ve değerleri hedef aldığını ileri sürmüştü.

Esra Erol’un açıklamasının ardından tartışmaların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.