Alanya’da evlerin ve işletmelerin temel ihtiyaçları arasında yer alan mutfak tüpüne bir zam daha geldi. Geçtiğimiz aylarda artan fiyatların ardından, 17 Ocak 2026 itibarıyla tüp fiyatlarına 40 TL zam uygulandı.

Zamla birlikte özellikle sabit geliri olan vatandaşların mutfak masrafı bir kez daha arttı. Alanya’da tüp kullanan birçok hane ve küçük esnaf, yeni fiyatlarla birlikte bütçesini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

BÜYÜK TÜP 1.240 LİRAYA ÇIKTI

Güncel fiyatlara göre, en yaygın kullanılan 12 kilogramlık büyük mutfak tüpü 1.240 TL oldu. Piknik ve yazlık kullanımlarda tercih edilen 2 kilogramlık küçük tüp ise 300 TL'den satılmaya başladı.

ESNAF VE HANELER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Özellikle restoran, kafe ve küçük işletmelerin yoğun olduğu Alanya’da tüp fiyatlarındaki artış, dolaylı olarak yemek fiyatlarına da yansıyabileceği endişesini doğuruyor. Vatandaşlar ise önümüzdeki süreçte yeni bir zam olup olmayacağını yakından izliyor.