Lokman Etken, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, iddiaya eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA