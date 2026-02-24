Emekli maaşı banka promosyonlarını araştıran vatandaşlar için Kuveyt Türk emekli promosyonu 2026 Şubat kampanyası dikkat çekiyor. Banka, maaşını üç yıl süreyle Kuveyt Türk’e taşıyan SGK emeklilerine 27.500 TL’ye varan promosyon imkânı sunduğunu açıkladı.



Şubat ayının son haftasına girilirken, emekliler hem ana promosyon tutarını hem de ek kampanya avantajlarını merak ediyor.



KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?



Kuveyt Türk’te emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşteriler, maaş tutarına göre 24.000 TL’ye varan ana promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam tutar 27.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.



Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerde ise toplam maaş tutarı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılıyor.



EK PROMOSYON ŞARTLARI



Ek promosyon ödemeleri, maaşın Kuveyt Türk’e taşınmasının ardından ve ilk maaşın hesaba yatması sonrasında kazanılabiliyor.



Yeni verilen ve tahsilatı gerçekleşen fatura talimatları üzerinden ek promosyon sağlanıyor.

Kredi kartı ek promosyonu, ilk ve tek seferde yapılan 1.000 TL ve üzeri harcama ile kazanılıyor.

Müşteri, emekli maaşı müşterisi olmadan önce tanımlı olan fatura talimatlarından ek promosyon alamıyor.

SAĞLAM KART KAMPANYASI



Mevcutta emekli maaş müşterisi olup Sağlam Kart’ı olmayan ya da ilk kez Sağlam Kart alan müşteriler, 28 Şubat 2026 tarihine kadar ilk maaş sonrası tek seferde yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL altın puan kazanabiliyor.



Altın puanlar, harcamayı takip eden ekstre döneminde altın cari hesaba tanımlanıyor.



FATURA TALİMATI AVANTAJI



28 Şubat 2026’ya kadar kampanya dönemi içinde iptal edilmemiş her yeni fatura talimatına 500 TL toplamda ise 2.500 TL altın puan veriliyor. Ödül için maaşın en az bir kez Kuveyt Türk’ten alınmış olması gerekiyor.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Emekli maaş taşıma ve promosyon başvuruları;



Kuveyt Türk Mobil

Şubeler

Müşteri İletişim Merkezi (444 0 123)

e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi

kanalları aracılığıyla yapılabiliyor.



Promosyon ödemeleri, başvuruyu takip eden 3 iş günü içinde hesaba yatırılıyor.

3 YILLIK TAAHHÜT ŞARTI



Promosyondan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca Kuveyt Türk’ten alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Süre dolmadan maaşın başka bankaya taşınması halinde, kalan süreye göre promosyon tutarı geri alınıyor.



Halihazırda maaşını Kuveyt Türk’ten alan müşteriler ise bekleme süresi olmadan başvuru yapabiliyor.