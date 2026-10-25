İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, mahallede korku dolu anlara neden oldu. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine silahlar kullanıldı.

Çatışma sırasında ateşlenen silahlardan çıkan mermiler çevredeki binalara ve bir iş yerine isabet etti. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında çıkan kavga sırasında silahların kullanılmasıyla sokakta tehlikeli anlar yaşandı.

Silahlardan çıkan mermiler, kavganın yaşandığı noktaya yakın binalara ve bir iş yerine isabet etti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

MERMİ EVİN CAMINI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Silahlı kavganın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, ateşlenen mermilerden birinin çevredeki bir daireye isabet etmesi oldu.

Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermi, evin camını kırarak içeri girdi.

Mermilerin yalnızca kavganın yaşandığı alanla sınırlı kalmayıp çevredeki yaşam alanlarına da ulaşması, olayın oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

Şans eseri evde ve çevrede bulunan kişilerden yaralanan olmadı.

POLİS SOKAĞI EMNİYET ŞERİDİYLE KAPATTI

Silahlı kavganın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, incelemelerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla olayın yaşandığı bölgeyi emniyet şeridiyle çevirdi.

Sokakta bulunan delillerin korunması ve olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SOKAKTA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı kavganın meydana geldiği sokakta detaylı araştırma yaptı.

Yapılan incelemelerde sokakta çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekipler, ateş edilen noktaların ve mermilerin isabet ettiği yerlerin belirlenmesi amacıyla çevredeki binalar ile iş yerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavganın nedeninin belirlenmesi ve olaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki binalara ve iş yerine isabet eden mermiler nedeniyle maddi hasar meydana geldi.