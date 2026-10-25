Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün askeri araç kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Albay Gökgöz'ün geçirdiği kaza sonrasında kurtarılamayarak 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olduğu bildirildi.

MSB ŞEHİT HABERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün askeri araç kazası sonucunda şehit olduğu belirtildi.

Şehit haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına da yer verildi.

Kazanın meydana geldiği yer ve olayın ayrıntılarına ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir detay bulunmadı.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit İstihbarat Albay Sayit Gökgöz için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

İSTİHBARAT ALBAY SAYİT GÖKGÖZ KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, Sayit Gökgöz'ün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihbarat albayı olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

Şehit albayın yaşı, memleketi, görev yeri ve cenaze törenine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan açıklamada belirtilmedi.