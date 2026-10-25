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Düşmenin nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Yaklaşık 25 metreden düşerek yaralanan kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tanığın açıklaması, olayın ne kadar ani gerçekleştiğini ortaya koydu.

Görgü tanığı, “Bizim önümüzde oldu. Adımını attı, havada yürür gibi gitti. Orada yatıyor, anlamadık” ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı sırada parkta bulunan bir görgü tanığı, düşme anına şahit olduğunu belirterek yaşananları anlattı.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Ambulansa alınan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Halat ve vinç yardımıyla dikkatli şekilde yukarı taşınan Muhammet, kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralının bulunduğu noktadan çıkarılması için ekipler yaklaşık 2 saat boyunca çalışma yürüttü.

Adının Muhammet olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı.

Halat ve vinç sisteminden yararlanan ekipler, yaklaşık 25 metre aşağıda bulunan yaralıya ulaşmayı başardı.

Kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yaralının bulunduğu noktaya kontrollü şekilde inmeye başladı.

İtfaiye ekipleri, yaralıya güvenli şekilde ulaşabilmek ve bulunduğu yerden çıkarabilmek amacıyla halat ve vinç yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralının bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düştüğü noktada yaralanan kişi, bulunduğu yerden kendi imkânlarıyla çıkamayınca bağırarak yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki köprüden geçtiği sırada ayağı kayan kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaklaşık 25 metrelik düşüşün ardından zeminde yaralanan kişi, acı içerisinde bağırarak çevreden yardım istedi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Muratpaşa ilçesinde bulunan Serdengeçti Parkı'ndaki köprüden yürüyerek geçmeye çalışan bir kişi, iddiaya göre ayağının kayması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

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