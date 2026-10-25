Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Muratpaşa ilçesinde bulunan Serdengeçti Parkı'ndaki köprüden yürüyerek geçmeye çalışan bir kişi, iddiaya göre ayağının kayması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
Yaklaşık 25 metrelik düşüşün ardından zeminde yaralanan kişi, acı içerisinde bağırarak çevreden yardım istedi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
PARKTA YÜRÜRKEN 25 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki köprüden geçtiği sırada ayağı kayan kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten zemine düştü.
Düştüğü noktada yaralanan kişi, bulunduğu yerden kendi imkânlarıyla çıkamayınca bağırarak yardım istedi.
Çevrede bulunan vatandaşların yardım çığlıklarını duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralının bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı.
Düşmenin yaşandığı alanın derinliği nedeniyle kurtarma çalışmasında özel ekipman kullanılması gerekti.
İtfaiye ekipleri, yaralıya güvenli şekilde ulaşabilmek ve bulunduğu yerden çıkarabilmek amacıyla halat ve vinç yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
HALAT VE VİNÇLE AŞAĞI İNDİLER
Kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yaralının bulunduğu noktaya kontrollü şekilde inmeye başladı.
Halat ve vinç sisteminden yararlanan ekipler, yaklaşık 25 metre aşağıda bulunan yaralıya ulaşmayı başardı.
Adının Muhammet olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı.
Sağlık ekiplerinin değerlendirmesinin ardından yaralı, güvenli şekilde taşınabilmesi amacıyla kaşık sedyeye alındı.
KURTARMA OPERASYONU 2 SAAT SÜRDÜ
Yaralının bulunduğu noktadan çıkarılması için ekipler yaklaşık 2 saat boyunca çalışma yürüttü.
Halat ve vinç yardımıyla dikkatli şekilde yukarı taşınan Muhammet, kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansa alınan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI: 'HAVADA YÜRÜR GİBİ GİTTİ'
Olayın yaşandığı sırada parkta bulunan bir görgü tanığı, düşme anına şahit olduğunu belirterek yaşananları anlattı.
Görgü tanığı, “Bizim önümüzde oldu. Adımını attı, havada yürür gibi gitti. Orada yatıyor, anlamadık” ifadelerini kullandı.
Tanığın açıklaması, olayın ne kadar ani gerçekleştiğini ortaya koydu.
POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Yaklaşık 25 metreden düşerek yaralanan kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düşmenin nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yaralı bulunduğu noktadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.