ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu. Eşi Melania Trump ile birlikte Florida'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik yeni askeri saldırı ihtimalini dışlamadı.

İran'ın askeri ve ekonomik açıdan büyük ölçüde zayıflatıldığını iddia eden Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini savundu. Ancak olası bir anlaşmanın uygulanmasına ilişkin şüpheleri bulunduğunu belirtti.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK BOMBARDIMAN TEHDİDİ

ABD'nin İran'a yeniden askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, diplomatik çözüm ihtimaliyle askeri seçeneklerin birlikte değerlendirildiğini ifade etti.

Trump, “Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var” dedi.

ABD Başkanı'nın açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ortaya koydu.

'İRAN BİZİMLE ANLAŞMAK İSTİYOR'

Trump, İran yönetiminin ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini öne sürerek müzakere ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Bununla birlikte Tahran'ın olası bir anlaşmanın şartlarına bağlı kalıp kalmayacağından emin olmadığını dile getirdi.

Trump, “İran bizimle anlaşma yapmak istiyor ve bu mümkün. Ancak Tahran'ın olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından emin değiliz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'a ilişkin bundan sonraki adımların askeri müdahale ya da diplomatik uzlaşma şeklinde gelişebileceğine işaret etti.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI HEDEF ALDI

Konuşmasında İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyeceğini iddia etti.

Trump, “Onları rahat bıraksaydım, İran bir şekilde nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulurdu” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı ayrıca İran'ı askeri ve ekonomik açıdan neredeyse tamamen etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

Bu ifadeler Trump'ın değerlendirmelerini yansıtırken, İran'ın mevcut askeri kapasitesi ve nükleer faaliyetlerinin durumuna ilişkin bağımsız bir doğrulama paylaşılmadı.

RUSYA VE UKRAYNA İÇİN 27 EKİM TARİHİNİ VERDİ

Trump'ın açıklamalarında yalnızca İran değil, Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme geldi.

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel bir ateşkesin 27 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Trump, söz konusu süreçte eşi Melania Trump'ın da önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ancak açıklamada ateşkesin hangi bölgeleri kapsayacağına ve tarafların üzerinde uzlaştığı şartlara ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

DÜNYANIN GÖZÜ WASHINGTON'UN ATACAĞI ADIMLARDA

Trump'ın İran'a yönelik yeni bombardıman ihtimalinden söz etmesi, ABD'nin bölgedeki askeri ve diplomatik politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Washington ile Tahran arasında olası bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken, Trump'ın açıklamalarında hem müzakere hem de askeri müdahale seçeneklerine yer vermesi dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 27 Ekim tarihli ateşkes açıklamasının ise taraflardan gelecek resmî bilgilerle netleşmesi bekleniyor.