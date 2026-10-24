İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlanan güvenlik planının ayrıntılarını açıkladı. Bakan Çiftçi, zirve boyunca 26 bin personelin sahada görev yapacağını, güvenlik tedbirlerinin Antalya'nın yanı sıra çevre illeri de kapsayacağını bildirdi.

24 Ekim 2026'da Lider Haber canlı yayınında konuşan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli çalıştığını belirtti. Güvenlik önlemlerinin kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayacak şekilde planlandığını ifade etti.

COP31'DE 26 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Anadolu Ajansı tarafından aktarılan açıklamasına göre, yaklaşık 1 milyon metrekarelik konferans alanının güvenliği İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda olacak. Organizasyona 100'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile 200 ila 300 bakanın katılması bekleniyor.

Çiftçi, zirveye yaklaşık 20 bin delegenin gelmesinin öngörüldüğünü, günlük ziyaretçi sayısının ise 100 bine ulaşmasının planlandığını söyledi. Bu rakamların kesinleşmiş katılım sayıları değil, organizasyon hazırlıklarında esas alınan beklentiler olduğu belirtildi.

ANTALYA'DA 3 BİN 298 TRAFİK POLİSİ GÖREVLENDİRİLECEK

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı güvenlik planında trafik düzenlemeleri önemli yer tutuyor. Zirve kapsamında yaklaşık 3 bin 298 trafik polisi görev yapacak. Devlet ve hükümet başkanlarının havalimanından konaklama tesislerine, buradan da konferans alanına ulaşacakları güzergâhlar için güvenlik planlaması hazırlandı.

Çiftçi, liderlerin ve delegasyonların konaklayacağı alanların beş güvenlik bölgesine ayrıldığını bildirdi. Konferans alanında yaklaşık 1500 özel harekât personelinin görevlendirilmesi planlanırken havalimanında polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesi olan https://antalya.pol.tr/ adresi, emniyet biriminin kamuya yönelik duyurularının takip edilebileceği kanallar arasında bulunuyor. Ancak 24 Ekim itibarıyla incelenen kurum içeriğinde COP31'e ilişkin ayrıntılı yol kapatma saatleri ve alternatif güzergâhları içeren bir duyuruya ulaşılamadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÇEVRE İLLERİ DE KAPSAYACAK

İçişleri Bakanı Çiftçi, Antalya merkezli güvenlik planının çevre illere doğru genişleyen bir sistemle uygulanacağını açıkladı. Buna göre Antalya çevresindeki iller farklı güvenlik derecelerine ayrılırken sınır ve liman illerinde de ek tedbirler alınacak.

Güvenlik çalışmalarında asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve siber güvenlik birimleri birlikte görev yapacak. Çiftçi, Ankara'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlanan güvenlik tedbirlerini COP31 planlamasında da esas aldıklarını belirtti.

Alanya ve Gazipaşa'dan Antalya'ya seyahat edecek vatandaşlar açısından özellikle zirve tarihleri yaklaşırken açıklanacak ulaşım düzenlemeleri önem taşıyor. Ancak Bakan Çiftçi'nin açıklamasında Alanya, Gazipaşa veya D-400 kara yolu için belirlenmiş somut bir kapanma saati ya da trafik yasağı paylaşılmadı.

DENİZDE 207 SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ BULUNACAK

Konferansın güvenlik hazırlıkları Antalya kıyılarını da kapsıyor. Bakan Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının 207 personelle denizde görev yapacağını açıkladı.

Deniz güvenliği kapsamında korvet, hücumbot, helikopter ve özel harekât unsurlarının hazır bulundurulacağını belirten Çiftçi, muhtemel güvenlik risklerine karşı planlamaların tamamlandığını söyledi.

110 AMBULANS VE 21 UMKE EKİBİ HAZIR OLACAK

COP31 kapsamında sağlık ve afet müdahale kapasitesi de artırılacak. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, organizasyon boyunca 110 ambulans, yaklaşık 300 sağlık personeli ve 21 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görev yapacak.

Çiftçi, devlet ve hükümet başkanlarının her biri için ambulans tahsis edilmesinin planlandığını açıkladı. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde 15 ekibin ve 120 personelin Antalya'da görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD ekiplerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye birimleriyle koordineli çalıştığı belirtildi. Bu hazırlıklar, uluslararası organizasyon sırasında yaşanabilecek sağlık sorunları ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

COP31 ANTALYA'DA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından yayımlanan resmî konferans takvimine göre COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilecek.

Konferansın en önemli programlarından Dünya Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Bu tarihlerde devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla üst düzey görüşmeler yapılacak.

UNFCCC'nin resmî bilgilendirmesine göre Türkiye, COP31'in ev sahibi ve konferans başkanlığını üstlenen ülke olacak. COP31 Başkanlığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum görevlendirilirken müzakerelere Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen başkanlık edecek.

ZİRVE ALANINA HERKES GİREBİLECEK Mİ?

UNFCCC'nin COP31 katılımcı bilgilendirme sayfasına göre konferans alanında farklı erişim kuralları uygulanacak. Resmî müzakerelerin ve toplantıların gerçekleştirileceği Mavi Bölge'ye yalnızca kayıtlı ve akredite katılımcılar giriş yapabilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Yeşil Bölge ise iklim çözümlerinin, yenilikçi uygulamaların ve çeşitli etkinliklerin kamuoyuyla buluşturulacağı alan olarak planlandı. UNFCCC, Yeşil Bölge'nin halka açık olacağını belirtiyor.

Konferansa katılmayı planlayanların güncel kayıt ve erişim koşullarını UNFCCC'nin https://unfccc.int/cop31 adresindeki resmî sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.

ANTALYA'DA TRAFİK DÜZENLEMELERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

COP31 boyunca Antalya'da özellikle konferans alanına, havalimanına ve delegasyonların konaklayacağı bölgelere ulaşımda güvenlik uygulamaları gündeme gelebilecek. Bununla birlikte 24 Ekim 2026 itibarıyla Bakan Çiftçi'nin açıklamasında vatandaşlara yönelik kesin yol kapatma takvimi duyurulmadı.

Alanya'dan Antalya şehir merkezine veya havalimanına seyahat edecek sürücülerin, zirve öncesinde Antalya Valiliği, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili ulaşım kurumlarının resmî açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası müzakerelere sahne olurken açıklanan 26 bin kişilik güvenlik görevlendirmesi de organizasyonun hazırlık sürecindeki en önemli başlıklardan biri oldu.