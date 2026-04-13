MİNİK Ayla Aliye için hafta sonunda düzenlenen doğum günü partisi, Pasha Restaurant ev sahipliğinde gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamaya Ertaç ailesinin yakınları ve dostları yoğun ilgi gösterdi. Özenle hazırlanan konsept süslemeler, pasta ve ikramlarla adeta görsel bir şölene dönüşen organizasyonda minik Ayla Aliye, yeni yaşına alkışlar eşliğinde "merhaba" dedi. Aile üyeleri ve davetliler, bu özel anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan Aziz ve Wana Ertaç çifti, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Gün boyunca süren kutlama, keyifli anılarla sona erdi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi