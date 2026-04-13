11 yaş altı 2, 13 yaş altı ise 5 sporcu ile organizasyonda yer alan Alanya temsilcisi, toplam 921 sporcunun mücadele ettiği zorlu şampiyonada adından söz ettirdi. 11 yaş altı çift kızlar kategorisinde mücadele eden Elvin Günce Orhon ile Sare Zeynep Candan çifti, Türkiye genelinde ilk 8'e girerek dikkat çeken bir başarı elde etti. Bu dereceyle birlikte başarılı sporcular, uluslararası turnuvalarda ve Milli Takım bünyesinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. 13 yaş altı kategorisinde ise Melodi Sasha Aydın 3. tura yükselirken, Damla Altındağ, Kübra Gümüş, Yaman Taşçı ve Neslihan Eren 2. tura çıkarak başarılı performans sergiledi. Alanya Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, sporcular ve antrenörler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi