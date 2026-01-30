Avrupa arenasındaki gururlarımız Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kaderi İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuralarla netleşti. Alanya’daki futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği kura çekiminde, temsilcilerimiz kıtanın en zorlu ekipleriyle eşleşti. Galatasaray, Devler Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus ile kozlarını paylaşacak; Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde İngiliz temsilcisi Nottingham Forest engelini aşmaya çalışacak.

ASLAN İTALYA YOLCUSU, KANARYA İNGİLİZLERE KARŞI

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda dünya devi Juventus ile eşleşerek zorlu bir kura çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk mücadeleyi İstanbul’da taraftarının önünde oynayacak, rövanş için ise Torino deplasmanına gidecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertliler de ilk maçta Kadıköy’de avantaj arayacak, ardından İngiltere’de tur mücadelesi verecek.

MAÇ TAKVİMİ VE KRİTİK TARİHLER

Avrupa mesaisi Şubat ayında futbol dünyasını kilitleyecek. Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin Nottingham Forest randevuları ise 19 Şubat ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Temsilcilerimizin bu turları geçmesi halinde yolları daha da zorlaşacak; Galatasaray turu atlarsa Liverpool - Tottenham galibiyle eşleşecek.

FİNAL HEYECANI İSTANBUL’DA YAŞANACAK

Bu sezon Türk futbolu için Avrupa Ligi ayrı bir önem taşıyor. 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Dev finalin Beşiktaş’ın stadı olan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olması, temsilcilerimizin kupayı kendi evimizde kaldırma motivasyonunu en üst seviyeye çıkarıyor. Alanya ve tüm Türkiye, temsilcilerimizin bu zorlu yolculukta alacağı sonuçlara kilitlenmiş durumda.