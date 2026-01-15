Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Perşembe günü komisyondan geçen kanun teklifiyle, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Artış, özellikle Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde emeklilerin bütçesine doğrudan etki edecek.

KAPSAM GENİŞLİYOR, FAYDALANAN SAYISI ARTIYOR

Teklifin tam adı, “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olarak yer aldı. Düzenleme yalnızca maaş artışını değil, en düşük emekli aylığından yararlananların sayısını da artırıyor. Mevcut durumda yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli en düşük emekli maaşı uygulamasından faydalanıyor. Maaşın 20 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması bekleniyor.

MUHALEFET VE SENDİKALARDAN TEPKİ

Komisyonda kabul edilen rakam, muhalefet partileri ve sendikalar tarafından eleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde, açıklanan artışın yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığı görüşü dile getirildi. Özellikle kira, gıda ve sağlık harcamalarının hızla arttığı turizm kentlerinde yaşayan emekliler için 20 bin liralık maaşın geçim sorununu çözmeye yetmeyeceği ifade ediliyor.

GÖZLER GENEL KURUL’DA

Komisyondan geçen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul sürecinde değişiklik önerileri gelip gelmeyeceği ve düzenlemenin nihai halinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Emekli maaşlarına ilişkin kararın yasalaşması halinde, uygulamanın yürürlük tarihi ve bütçeye etkisi de netleşecek.