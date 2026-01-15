Bir süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce yapılan açıklamada, doktorlar tarafından organ nakli kararı alındığı ve uygun donör beklendiği duyurulmuştu.

“Şu an tek odak noktamız nakil süreci”

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre Umut Özkan, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.”

“Sadece serumla beslenebiliyor”

Özkan, sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek şunları ekledi:

“Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, kendilerine minnettarız.”

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, ailesi ve sevenleri uygun donör bulunması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.