Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından her yıl yayımlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin sonuçları açıklandı. Ekonomi gazetesinin aktardığı verilere göre, listeye bu yıl 48 Türk firması girmeyi başardı ve Türkiye küresel sıralamada ikinci sıradaki yerini korudu.

Sıralamada 75 firmayla Çin birinci olurken, 41 şirketle Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasının 2025 yılı cirolarının toplam değerinin 550,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Liste, şirketlerin kendi ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri bir önceki yıl gelirleri baz alınarak oluşturuluyor.

SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ ARTIYOR

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, küresel ekonomik zorluklar ve finansmana erişim problemlerine rağmen elde edilen başarının önemine dikkat çekti. Eren, geçen yıl listede bulunmayan 7 Türk firmasının bu yıl sıralamaya dahil olduğunu ve ilk 50 şirket arasında 2 Türk firmasının yer aldığını duyurdu. Firmaların sadece müteahhitlik kapasitesini değil, uluslararası pazarlardaki güvenilirliği de temsil ettiğini vurguladı.

KÜRESEL PAZARDAKİ DAĞILIM NE İFADE EDİYOR?

ENR verilerindeki 550,6 milyar dolarlık toplam hacim, uluslararası altyapı ve üstyapı yatırımlarının büyüklüğünü gösteriyor. Çin ve Türkiye'nin toplam 123 firmayla listenin yaklaşık yarısını oluşturması, küresel inşaat sektöründeki ağırlığın Asya ve gelişmekte olan pazarlar ekseninde yoğunlaştığına işaret ediyor. Geleneksel Batılı pazarları temsil eden ABD'nin 41 firmada kalması, uluslararası projelerde maliyet yönetimi ve farklı coğrafyalarda iş yapma kabiliyetinin sıralamayı belirleyen temel unsurlar olduğunu ortaya koyuyor.