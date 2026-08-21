Batman’ın işlek caddeleri, ana arterleri ve üst geçitlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı Türkçe ve Kürtçe pankartlar öne çıktı. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen pankartlarda Kürtçe “Gelek Spas” ifadesi ile Türkçe “Teşekkürler Reis” ve “Hepimiz Biriz, Hepimiz Kardeşiz” mesajlarına yer verildi.

PANKARTLARIN ARKASINDA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI VAR

Pankartların AK Parti Batman İl Gençlik Kolları tarafından hazırlandığı belirtildi. Çalışmanın, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece destek vermek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı. Türkçe ve Kürtçenin aynı pankartlarda kullanılması ise birlik ve kardeşlik mesajının öne çıkarıldığı bir iletişim tercihi olarak öne çıktı.

AK Parti Batman İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Seydaoğlu da çalışmaya ilişkin açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” hedefini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ortaya koyduğu siyasi iradenin sonucu olarak değerlendirdi. Seydaoğlu, bu kapsamda kentin farklı noktalarına iki dilde hazırlanan pankartların yerleştirildiğini belirterek sürece yönelik desteklerini dile getirdi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJI ÖNE ÇIKTI

Pankart çalışmasının merkezinde son dönemde siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline gelen “Terörsüz Türkiye” süreci bulunuyor. Süreç, güvenlik politikalarının yanı sıra toplumsal bütünleşme, kardeşlik ve farklı toplumsal kesimler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi başlıklarıyla da kamuoyunda tartışılıyor. Batman’daki pankartlarda kullanılan “Hepimiz Biriz, Hepimiz Kardeşiz” ifadesi de çalışmanın bu yönünü öne çıkarıyor.

Benzer bir çalışma Diyarbakır’da da gerçekleştirildi. AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları tarafından hazırlanan Kürtçe pankartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edilirken barış ve kardeşliğin devamına yönelik mesajlar kullanıldı. Böylece bölgede Türkçe ve Kürtçe ifadelerin birlikte kullanıldığı siyasi iletişim çalışmaları birden fazla kentte kamuoyuna yansıdı.

BATMAN’IN TOPLUMSAL YAPISI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli kentlerinden Batman, Kürtçenin günlük yaşamda yaygın biçimde kullanıldığı şehirler arasında bulunuyor. Bu nedenle kamusal alandaki siyasi mesajlarda Türkçe ile Kürtçenin birlikte tercih edilmesi, mesajın daha geniş bir kesime doğrudan ulaştırılması açısından önem taşıyor. İki dilli pankartlar aynı zamanda bölgedeki siyasi iletişim yöntemlerinin yerel sosyal ve kültürel yapıya göre şekillenebildiğini gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Kentin görünür noktalarına asılan pankartlar kısa sürede vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının öne çıktı. Görsellerin dijital platformlarda paylaşılmasıyla çalışma Batman sınırlarının dışında da gündeme taşındı. Özellikle Kürtçe “Gelek Spas” ifadesi ile Türkçe birlik ve kardeşlik mesajlarının aynı görsel üzerinde kullanılması sosyal medyadaki paylaşımların öne çıkan unsurlarından biri oldu.

SİYASİ İLETİŞİMDE İKİ DİLLİ MESAJLAR

Bölgesel siyasi iletişim çalışmalarında yerel dil ve ifadelerin kullanılması, mesajın hedef kitleyle doğrudan ilişki kurmasını amaçlayan yöntemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Batman’daki pankartlarda da teşekkür mesajının Kürtçe ve Türkçe verilmesi, “Terörsüz Türkiye” söyleminin toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusuyla birlikte aktarılmasını amaçlayan bir çalışma olarak öne çıktı.