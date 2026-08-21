Türkiye’nin tropikal meyve üretim merkezlerinden Alanya’da avokadonun geleceği, üretici örgütlenmesi ve birliğin mali yapısı Alanya Avokado Üreticiler Birliği’nin 2026 yılı Mali Genel Kurul Toplantısı’nda ele alındı. Üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen’in açılış konuşmasıyla başladı. Genel kurulun divan başkanlığını ise Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe yürüttü.

SEVİLGEN’DEN ÜRETİCİLERE BİRLİK ÇAĞRISI

Alanya avokadosunun tanıtılması ve üretimin geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmalara değinen Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, özellikle büyük üreticilerin örgütlü yapıya yeterince destek vermemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Avokadoya uzun yıllardır gönüllülük anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Sevilgen, birliğin gelecekte de ürüne emek veren kişiler tarafından yönetilmesini istediğini söyledi. İki yıl sonra yapılacak seçimli genel kurula da işaret eden Sevilgen, birliğin makam veya unvan amacıyla değil, üreticiye ve Alanya avokadosuna hizmet anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Sevilgen, üreticilerin sorunlarında destek gördüklerini belirttiği Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile Alanya Belediyesi’ne de teşekkür etti. Alanya’da üretici örgütlerinin önemi, avokado üretim alanlarının son yıllarda hızlı biçimde genişlemesiyle daha da arttı. İlçenin uygun mikrokliması sayesinde avokado, muzun yanı sıra bölgenin ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinden biri haline gelirken; mango, ejder meyvesi, papaya ve çarkıfelek gibi çok sayıda tropikal ve subtropikal ürünün yetiştiriciliği de yaygınlaşıyor.

GÖKTEPE: ÜRETİCİ OLMAZSA BİZ DE YOKUZ

Genel kurulun divan başkanlığını yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise avokadonun bugün ulaştığı noktada üreticilerin emeğinin belirleyici olduğunu söyledi. Avokadoyu “Yeşil Elmas” haline getiren üreticilere teşekkür eden Göktepe, sektörün gelişiminin kurumlar, üretici örgütleri ve çiftçilerin birlikte hareket etmesine bağlı olduğunu vurguladı. Üretici birlikleri açısından örgütlü hareket; ürünün pazarlanmasından kalite standardının korunmasına, ortak projeler geliştirilmesinden üreticinin temsil edilmesine kadar geniş bir alanda önem taşıyor.

İLÇE TARIMDAN PAKETLEME VE İŞLEME DESTEĞİ MESAJI

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü de konuşmasında üreticilerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine öne çıktı. Kaliteli tarımsal ürünlerin yalnızca yetiştirilmesinin yeterli olmadığını, işleme, değerlendirme ve paketleme aşamalarının da ekonomik değer açısından önem taşıdığını belirten İlçe Tarım Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu alanlara yönelik destek mekanizmalarının bulunduğunu ifade etti. Birlik yönetimiyle yeni projeler üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydeden İlçe Tarım Müdürü, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Avokado açısından paketleme, sınıflandırma, doğru hasat zamanı, depolama ve pazarlama zinciri ayrı bir önem taşıyor. Üretimin büyümesiyle birlikte yalnızca bahçedeki verimin değil, hasat sonrasındaki kayıpların azaltılması, standart ürün sunulması ve katma değerin üretim bölgesinde tutulması da sektörün geleceğini belirleyen başlıklar arasında bulunuyor. Üretici birlikleri de mevzuat kapsamında gönüllülük esasına dayanan örgütler olarak üreticilerin ürün veya ürün grubu temelinde ortak hareket etmesini sağlayan yapılardan biri konumunda.

2025 YILI BİLANÇOSU 72 TL OLARAK AÇIKLANDI

Genel kurulun öne çıkan gündem maddelerinden biri birliğin mali tablosu oldu. Toplantıda 2024 yılında 6 bin 188 TL gider oluştuğu ve söz konusu giderin Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen tarafından karşılandığı belirtilirken, 2025 yılı bilançosunun yalnızca 72 TL olduğu açıklandı. Mali tabloyu değerlendiren Tahir Göktepe, birliğin 148 üyesinin aidat konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Toplantıda gelir-gider cetveli, bilançolar ve faaliyet raporu üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Birliğin yeni dönem aidatı ise 3 bin 350 TL olarak belirlendi. Aidatlar, üretici örgütlerinin kurumsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, idari giderlerini karşılayabilmesi, tanıtım ve proje çalışmalarına kaynak oluşturabilmesi açısından temel finansman araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Düzenli bir mali yapının oluşturulması aynı zamanda kurumun şeffaflığı ve uzun vadeli projeler geliştirebilmesi bakımından da önem taşıyor.

BİRLİK ADINA BANKA HESABI AÇILACAK

Genel kurulda Alanya Avokado Üreticiler Birliği adına banka hesabı açılması yönünde de karar alındı. Başkan Hilmi Sevilgen, bugüne kadar yapılması gereken harcamaların karşılanmasında sorun yaşamadıklarını ancak birliğin banka hesabının bulunmamasının gündeme getirilmesi üzerine hesap açma kararı aldıklarını anlattı. Sevilgen, mali konularda birliğin faaliyetlerini sürdürmesine engel bir durum bulunmadığını belirterek üreticilerden ve destek vermek isteyenlerden katkı beklediklerini ifade etti.

“BİRLİK KAPATILSIN DİYE GÖRÜŞENLER VAR” İDDİASI

Sevilgen’in genel kurulda dile getirdiği en önemli açıklamalardan biri ise birliğin kapatılması için girişimde bulunulduğu yönündeki iddiası oldu. Bu yönde görüşmeler yapıldığını duyduğunu belirten Sevilgen, söz konusu durumdan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Birliğin yıllardır Alanya avokadosunun gündemde tutulması, tanıtılması ve üreticinin temsil edilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Sevilgen, faaliyetleri sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Tarımsal üretici birlikleri, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Bu yapıların temelinde üreticilerin gönüllü biçimde örgütlenerek ürün bazında ortak hareket etmesi bulunuyor. Genel kurullar, mali tabloların ve faaliyetlerin üyeler tarafından değerlendirilmesi açısından örgütlü yapının temel karar mekanizmaları arasında yer alırken, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi de kurumsal devamlılık açısından önem taşıyor.

ALANYA AVOKADOSU COĞRAFİ İŞARETLE KORUNUYOR

Alanya’da avokado yalnızca ekonomik değeriyle değil, bölgesel kimliğiyle de öne çıkıyor. “Alanya Avokadosu” coğrafi işaretle korunan ürünler arasında bulunuyor. Türkiye’de avokadonun ticari yetiştiriciliğinin geliştiği Antalya kıyıları içinde Alanya ve çevresi, iklim özellikleri sayesinde önemli bir üretim merkezi konumuna geldi. Son yıllarda ilçedeki üretim alanlarının hızlı şekilde genişlemesi de avokadonun geleneksel tarım ürünlerinin yanında güçlü bir alternatif ürüne dönüştüğünü gösteriyor.

Üretimin büyümesi beraberinde yeni ihtiyaçları da getiriyor. Üreticilerin örgütlenmesi, ortak kalite standartlarının korunması, coğrafi işaretin doğru kullanılması, ürünün sınıflandırılması ve paketlenmesi, pazarlama kanallarının geliştirilmesi ve katma değerli üretime yönelinmesi sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Bunun yanında iklim değişikliği, su kaynaklarının verimli kullanılması, girdi maliyetleri ve pazardaki fiyat dalgalanmaları gibi tarım sektörünün genel sorunları da avokado üreticilerinin uzun vadeli planlamasında dikkate alınması gereken başlıklar arasında bulunuyor.

ARSLAN VE ULUDAĞ’DAN SEVİLGEN’E DESTEK

Toplantının ilerleyen bölümünde önceki dönem Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Ahmet Arslan ile önceki dönem Emişbeleni Belediye Başkanı Nurettin Uludağ da söz aldı. Arslan, avokadodan ekonomik kazanç sağlayan üreticilerin birliğin faaliyetlerine katkı sunması gerektiğini belirterek herkesin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu. Uludağ ise birliğin kapatılmasına yönelik herhangi bir girişim bulunması halinde buna karşı Sevilgen ile birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti. Mali tabloların ve faaliyet raporunun kabul edilmesi, yeni aidatın belirlenmesi ve banka hesabı açılması kararlarıyla genel kurul tamamlandı.