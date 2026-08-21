Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2112. Sokak'ta yaşayanlar, konutlarının önüne yerleştirilen çöp konteynerleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, farklı bir sokakta hizmet veren İsli DükkanSmoke House isimli işletmenin atıkları ağırlıklı olarak bu alanda toplanıyor.

Sıcak yaz günlerinde gıda atıklarından yayılan yoğun koku, çevredeki dairelerin pencerelerinin açılmasını ve balkon kullanımını engelliyor. Bölge sakinleri, sorunun çözümü için Muratpaşa Belediyesi'ne yaptıkları başvurulardan henüz bir sonuç alamadıklarını belirtiyor.

ŞİKAYET EDERKEN İKİNCİ KONTEYNER GELDİ

Mevcut konteynerin kaldırılması talep edilirken, alanın yanına bugün itibarıyla Muratpaşa Belediyesi logolu ikinci bir çöp kutusu daha eklendi. Çöplerin toplanmamasından ziyade konteynerlerin konumuna itiraz eden bölge halkı, restoran atıklarının kendi yaşam alanlarından uzak, uygun bir noktaya taşınmasını istiyor. Mevcut tablonun yarattığı rahatsızlık, bazı mülk sahiplerinin koku problemi nedeniyle evlerini satmayı düşünmesine kadar ulaştı.

TİCARİ ATIKLARIN YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

Çevre sağlığı uygulamalarına göre, yoğun gıda atığı üreten ticari işletmelerin çöp istasyonlarının doğrudan konut alanlarından izole edilmesi gerekiyor. Özellikle yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı bölgelerde organik atıkların hızla bozularak halk sağlığını tehdit etmemesi için, restoran atıklarının meskenlerden bağımsız ve düzenli dezenfekte edilen alanlarda toplanması önem taşıyor.