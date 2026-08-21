Olay, Antalya Havalimanı 2’nci Terminal otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre emekli polis memuru, henüz bilinmeyen nedenle eşiyle yaşanan olay sırasında beylik tabancasını kullandı.

Silahla vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, havalimanı otoparkında güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞÜPHELİYİ İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından silahlı şüpheli için polis ekipleri tarafından ikna çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürerken, olayın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Antalya Havalimanı’ndaki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.