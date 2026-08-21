Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı süren Bedia-Nimet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaat aşaması tamamlandı. Kepez Belediyesi'nin arsa tahsisini sağladığı ve hayırsever Nimet Şimşek tarafından inşa edilen binada, iç tefrişat ve peyzaj çalışmalarının bitirilmesi bekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat 2026 tarihinde temeli atılan projenin kısa süre içinde bölge sakinlerinin kullanımına sunulması hedefleniyor. Bina içi düzenlemelerin ardından tesis kapılarını açacak.

BÖLGE HALKI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Artan nüfus yoğunluğuyla birlikte sağlık altyapısına duyulan ihtiyacın karşılanmasında bu yeni merkez önemli bir işlev görecek. Fevzi Çakmak ve komşu mahallelerdeki vatandaşlar, birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde daha hızlı ulaşma imkanına kavuşacak.

BAŞKAN KOCAGÖZ'DEN SAĞLIK HAKKI VURGUSU

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tesisin tamamlanma aşamasına gelmesini değerlendirerek sağlığın en temel insan hakkı olduğuna dikkat çekti. Güçlü bir toplumun ancak erişilebilir sağlık sistemleriyle mümkün olabileceğini aktaran Kocagöz, merkezde mesai yapacak doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına şimdiden teşekkürlerini iletti.