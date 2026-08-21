Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir binanın dış cephesindeki klima ünitesinde mahsur kalan sokak kedisi ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre, Berat Yıldırım isimli vatandaş kedinin durumunu fark ederek harekete geçti.

Yıldırım, kurtarma çalışması için pratik bir çözüm üreterek elindeki plaj çantasını bir USB kablosuna bağladı. Hazırladığı düzeneği kedinin bulunduğu klima motoruna doğru dikkatlice sarkıttı.

ÇANTAYA TUTUNARAK BALKONA ÇEKİLDİ

Sarkıtılan çantaya kedinin girmesi için bir süre çaba sarf edildi. Patileriyle çantanın kenarlarına sıkıca tutunan sokak kedisi, Yıldırım tarafından yavaşça yukarı çekilerek güvenli bir şekilde balkona alındı.

RİSKLİ ALANLAR BARINAK OLABİLİYOR

Sokak hayvanları, barınma içgüdüsüyle binaların dış cephelerindeki klima motorları ve havalandırma boşlukları gibi yüksek noktalara sıklıkla sığınıyor. Bu tür dar ve ulaşılması zor alanlar, kediler için kendi başlarına çıkamayacakları tehlikeli noktalara dönüşebiliyor.